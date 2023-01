CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wednesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 742 1-2 May 750 1-4 Jul 753 1-2 Sep 762 Dec 775 3-4 Mar 785 May 786 1-2 Jul 773 1-4 Sep 773 1-2 Dec 780 1-4 Mar 773 3-4 May 759 1-2 Jul 749 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 681 1-4 May 679 1-4 Jul 668 Sep 616 1-2 Dec 601 Mar 607 3-4 May 610 1-2 Jul 608 1-2 Sep 565 3-4 Dec 555 Mar 561 1-4 May 562 3-4 Jul 561 1-4 Sep 525 1-2 Dec 507 1-4 Jul 512 3-4 Dec 483 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 370 1-2 May 363 1-4 Jul 363 3-4 Sep 364 1-4 Dec 368 1-4 Mar 360 1-2 May 377 Jul 369 1-2 Sep 385 1-4 Dec 385 1-4 Jul 374 1-2 Sep 390 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1524 1-2 May 1521 1-2 Jul 1515 Aug 1476 1-2 Sep 1407 1-2 Nov 1374 1-4 Jan 1376 3-4 Mar 1365 May 1359 1-4 Jul 1358 1-4 Aug 1343 3-4 Sep 1313 1-2 Nov 1289 3-4 Jan 1290 Mar 1279 1-2 May 1274 3-4 Jul 1284 1-4 Aug 1273 1-2 Sep 1253 1-4 Nov 1221 3-4 Jul 1217 3-4 Nov 1191 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 64.12 May 63.75 Jul 63.24 Aug 62.54 Sep 61.83 Oct 61.15 Dec 60.85 Jan 60.59 Mar 60.26 May 60.05 Jul 59.95 Aug 59.77 Sep 59.54 Oct 59.18 Dec 59.10 Jan 58.91 Mar 58.79 May 58.80 Jul 58.97 Aug 58.84 Sep 58.70 Oct 58.79 Dec 58.76 Jul 58.67 Oct 58.66 Dec 58.52 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 478.10 May 460.20 Jul 450.60 Aug 437.00 Sep 420.70 Oct 405.10 Dec 401.90 Jan 398.80 Mar 392.10 May 387.30 Jul 385.60 Aug 382.00 Sep 377.10 Oct 371.00 Dec 369.70 Jan 367.70 Mar 363.40 May 359.90 Jul 366.40 Aug 364.30 Sep 360.30 Oct 363.80 Dec 358.20 Jul 356.70 Oct 356.70 Dec 351.10