Australian Open Results

Wednesday At Melbourne Park Melbourne, Australia Purse: AUD34,848,000 Surface: Hardcourt outdoor MELBOURNE, AUSTRALIA (AP) _ Results Wednesday from Australian Open at Melbourne Park (seedings in parentheses): Men's Singles First Round

Denis Kudla, United States, def. Roman Safiullin, Russia, 3-6, 7-5, 7-6 (6), 6-3.

Enzo Couacaud, France, def. Hugo Dellien, Bolivia, 6-4, 7-5, 6-0.

Men's Singles

Second Round

Jannik Sinner (15), Italy, def. Tomas Martin Etcheverry, Argentina, 6-3, 6-2, 6-2.

Felix Auger-Aliassime (6), Canada, def. Alex Molcan, Slovakia, 3-6, 3-6, 6-3, 6-2, 6-2.

Frances Tiafoe (16), United States, def. Juncheng Shang, China, 6-4, 6-4, 6-1.

Mackenzie McDonald, United States, def. Rafael Nadal (1), Spain, 6-4, 6-4, 7-5.

Karen Khachanov (18), Russia, def. Jason Kubler, Australia, 6-4, 5-7, 6-4, 6-2.

Marton Fucsovics, Hungary, def. Lloyd Harris, South Africa, 6-2, 6-3, 5-7, 6-4.

Yoshihito Nishioka (31), Japan, def. Dalibor Svrcina, Czech Republic, 6-3, 6-4, 6-2.

Daniil Medvedev (7), Russia, def. John Millman, Australia, 7-5, 6-2, 6-2.

Women's Singles

First Round

Magda Linette, Poland, def. Mayar Sherif, Egypt, 7-5, 6-1.

Anastasia Potapova, Russia, def. Sloane Stephens, United States, 7-6 (2), 6-4.

Lucrezia Stefanini, Italy, def. Tatjana Maria, Germany, 3-6, 7-5, 6-4.

Irina-Camelia Begu (27), Romania, def. Elizabeth Mandlik, United States, 3-6, 7-6 (1), 6-2.

Laura Siegemund, Germany, def. Lucia Bronzetti, Italy, 2-6, 6-4, 6-3.

Varvara Gracheva, Russia, def. Daria Kasatkina (8), Russia, 6-1, 6-1.

Women's Singles

Second Round

Iga Swiatek (1), Poland, def. Camila Osorio, Colombia, 6-2, 6-3.

Maria Sakkari (6), Greece, def. Diana Shnaider, Russia, 3-6, 7-5, 6-3.

Jessica Pegula (3), United States, def. Aliaksandra Sasnovich, Belarus, 6-2, 7-6 (5).

Anhelina Kalinina, Ukraine, def. Petra Kvitova (15), Czech Republic, 7-5, 6-4.

Madison Keys (10), United States, def. Wang Xinyu, China, 6-3, 6-2.

Zhu Lin, China, def. Jil Teichmann (32), Switzerland, 6-2, 6-2.

Barbora Krejcikova (20), Czech Republic, def. Clara Burel, France, 6-4, 6-1.

Kateryna Baindl, Ukraine, def. Caty McNally, United States, 6-1, 7-6 (4).

Jelena Ostapenko (17), Latvia, def. Anna Bondar, Hungary, 7-6 (5), 5-7, 6-0.

Cristina Bucsa, Spain, def. Bianca Andreescu, Canada, 2-6, 7-6 (7), 6-4.

Coco Gauff (7), United States, def. Emma Raducanu, Britain, 6-3, 7-6 (4).

Elena Rybakina (22), Kazakhstan, def. Kaja Juvan, Slovenia, 6-2, 6-1.

Marta Kostyuk, Ukraine, def. Olivia Gadecki, Australia, 6-2, 6-1.