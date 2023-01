CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 751 3-4 May 759 Jul 761 Sep 768 1-2 Dec 782 1-4 Mar 791 May 792 1-4 Jul 778 1-2 Sep 778 1-4 Dec 786 Mar 779 1-2 May 765 1-4 Jul 755 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 685 1-4 May 682 3-4 Jul 672 1-2 Sep 619 1-4 Dec 603 3-4 Mar 610 1-2 May 612 3-4 Jul 611 Sep 568 Dec 556 3-4 Mar 563 May 564 1-2 Jul 563 Sep 527 1-4 Dec 507 1-4 Jul 512 3-4 Dec 483 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 371 1-2 May 366 3-4 Jul 367 1-2 Sep 366 1-4 Dec 369 1-2 Mar 361 3-4 May 378 1-4 Jul 370 3-4 Sep 386 1-2 Dec 386 1-2 Jul 375 3-4 Sep 391 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1539 3-4 May 1537 1-2 Jul 1533 1-2 Aug 1496 1-4 Sep 1426 3-4 Nov 1393 1-4 Jan 1395 Mar 1381 May 1373 3-4 Jul 1372 1-2 Aug 1358 Sep 1327 3-4 Nov 1303 Jan 1303 1-4 Mar 1292 3-4 May 1288 Jul 1297 1-2 Aug 1286 3-4 Sep 1266 1-2 Nov 1235 Jul 1231 Nov 1205 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 63.84 May 63.50 Jul 63.08 Aug 62.46 Sep 61.81 Oct 61.18 Dec 60.91 Jan 60.68 Mar 60.39 May 60.23 Jul 60.16 Aug 59.99 Sep 59.81 Oct 59.48 Dec 59.43 Jan 59.26 Mar 59.11 May 59.11 Jul 59.36 Aug 59.23 Sep 59.09 Oct 59.23 Dec 59.15 Jul 59.06 Oct 59.05 Dec 58.91 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 481.20 May 466.30 Jul 458.70 Aug 445.80 Sep 429.10 Oct 412.60 Dec 409.00 Jan 404.80 Mar 396.90 May 391.20 Jul 389.30 Aug 385.90 Sep 381.10 Oct 375.00 Dec 373.70 Jan 371.70 Mar 367.40 May 363.90 Jul 370.40 Aug 368.30 Sep 364.30 Oct 367.80 Dec 362.20 Jul 360.70 Oct 360.70 Dec 355.10