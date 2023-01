Australian Open Results

Tuesday At Melbourne Park Melbourne, Australia Purse: AUD34,848,000 Surface: Hardcourt outdoor MELBOURNE, AUSTRALIA (AP) _ Results Tuesday from Australian Open at Melbourne Park (seedings in parentheses): Men's Singles First Round

Andrey Rublev (5), Russia, def. Dominic Thiem, Austria, 6-3, 6-4, 6-2.

Grigor Dimitrov (27), Bulgaria, def. Aslan Karatsev, Russia, 7-6 (3), 7-5, 6-2.

Laslo Djere, Serbia, def. Zizou Bergs, Belgium, 6-4, 1-6, 6-4, 6-1.

Taylor Fritz (8), United States, def. Nikoloz Basilashvili, Georgia, 6-4, 6-2, 4-6, 7-5.

Jeremy Chardy, France, def. Daniel Elahi Galan, Colombia, 1-6, 7-5, 6-1, 6-4.

Nicolas Jarry, Chile, def. Miomir Kecmanovic (26), Serbia, 6-3, 6-4, 7-6 (3).

Benjamin Bonzi, France, def. Mattia Bellucci, Italy, 4-6, 6-3, 7-6 (5), 6-4.

Daniel Evans (25), Britain, def. Facundo Bagnis, Argentina, 6-4, 4-6, 6-4, 6-4.

Pablo Carreno Busta (14), Spain, def. Pedro Cachin, Argentina, 7-6 (4), 6-1, 7-6 (3).

Diego Schwartzman (23), Argentina, def. Oleksii Krutykh, Ukraine, 6-4, 6-7 (6), 6-3, 7-6 (5).

Alejandro Davidovich Fokina (30), Spain, def. Alexander Bublik, Kazakhstan, 6-0, 6-7 (3), 3-6, 6-4, 6-3.

Andy Murray, Britain, def. Matteo Berrettini (13), Italy, 6-3, 6-3, 4-6, 6-7 (7), 7-6 (6).

Holger Rune (9), Denmark, def. Filip Krajinovic, Serbia, 6-2, 6-3, 6-4.

Tommy Paul, United States, def. Jan-Lennard Struff, Germany, 6-1, 7-6 (6), 6-2.

Jeffrey John Wolf, United States, def. Jordan Thompson, Australia, 6-3, 3-6, 6-4, 7-5.

Alexander Zverev (12), Germany, def. Juan Pablo Varillas, Peru, 4-6, 6-1, 5-7, 7-6 (3), 6-4.

Alex de Minaur (22), Australia, def. Yu Hsiou Hsu, Taiwan, 6-2, 6-2, 6-3.

Jenson Brooksby, United States, def. Christopher O'Connell, Australia, 3-6, 6-2, 6-3, 6-2.

Ben Shelton, United States, def. Zhang Zhizhen, China, 4-6, 6-3, 6-2, 2-6, 7-6 (4).

Women's Singles

First Round

Ekaterina Alexandrova (19), Russia, def. Ysaline Bonaventure, Belgium, 6-2, 6-1.

Camila Giorgi, Italy, def. Anastasia Pavlyuchenkova, Russia, 6-0, 6-1.

Taylor Townsend, United States, def. Diane Parry, France, 6-1, 6-1.

Anna-Karolina Schmiedlova, Slovakia, def. Martina Trevisan (21), Italy, 6-3, 6-2.

Aryna Sabalenka (5), Belarus, def. Tereza Martincova, Czech Republic, 6-1, 6-4.

Shelby Rogers, United States, def. Arianne Hartono, Netherlands, 6-4, 6-3.

Leylah Annie Fernandez, Canada, def. Alize Cornet, France, 7-5, 6-2.

Linda Fruhvirtova, Czech Republic, def. Jaimee Fourlis, Australia, 6-0, 6-4.

Kimberly Birrell, Australia, def. Kaia Kanepi (31), Estonia, 3-6, 7-6 (4), 6-1.

Elise Mertens (26), Belgium, def. Garbine Muguruza, Spain, 3-6, 7-6 (3), 6-1.

Caroline Garcia (4), France, def. Katherine Sebov, Canada, 6-3, 6-0.

Karolina Pliskova (30), Czech Republic, def. Wang Xiyu, China, 6-1, 6-3.

Katie Volynets, United States, def. Evgeniya Rodina, Russia, 6-3, 6-2.

Anett Kontaveit (16), Estonia, def. Julia Grabher, Austria, 6-2, 6-3.

Veronika Kudermetova (9), Russia, def. Maryna Zanevska, Belgium, 6-2, 7-6 (4).

Liudmila Samsonova (18), Russia, def. Jasmine Paolini, Italy, 6-2, 6-4.

Belinda Bencic (12), Switzerland, def. Viktoriya Tomova, Bulgaria, 6-1, 6-2.

Petra Martic, Croatia, def. Viktorija Golubic, Switzerland, 6-3, 6-4.

Ons Jabeur (2), Tunisia, def. Tamara Zidansek, Slovenia, 7-6 (8), 4-6, 6-1.

Yulia Putintseva, Kazakhstan, def. Sorana Cirstea, Romania, 2-6, 6-4, 6-3.