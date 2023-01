CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 742 3-4 May 750 3-4 Jul 754 1-4 Sep 762 Dec 775 3-4 Mar 784 1-4 May 785 Jul 767 1-2 Sep 768 1-2 Dec 775 3-4 Mar 769 1-4 May 755 Jul 746 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 671 May 669 1-2 Jul 661 1-2 Sep 613 Dec 596 Mar 603 May 605 1-2 Jul 603 3-4 Sep 561 1-2 Dec 551 1-4 Mar 557 1-2 May 558 1-2 Jul 557 1-4 Sep 521 1-2 Dec 504 1-4 Jul 509 3-4 Dec 481 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 361 1-4 May 355 1-4 Jul 355 3-4 Sep 355 1-2 Dec 359 1-4 Mar 351 1-2 May 368 Jul 360 1-2 Sep 376 1-4 Dec 376 1-4 Jul 365 1-2 Sep 381 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1529 1-2 Mar 1518 1-2 May 1519 1-4 Jul 1518 1-2 Aug 1486 3-4 Sep 1425 1-2 Nov 1396 1-4 Jan 1397 3-4 Mar 1383 1-2 May 1376 Jul 1374 1-4 Aug 1360 1-4 Sep 1330 Nov 1308 1-4 Jan 1308 1-2 Mar 1298 May 1293 1-4 Jul 1302 3-4 Aug 1292 Sep 1271 3-4 Nov 1234 1-4 Jul 1230 1-4 Nov 1204 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 63.25 Mar 63.25 May 63.06 Jul 62.69 Aug 62.17 Sep 61.70 Oct 61.17 Dec 60.89 Jan 60.66 Mar 60.30 May 60.08 Jul 59.95 Aug 59.69 Sep 59.41 Oct 59.03 Dec 58.97 Jan 58.72 Mar 58.55 May 58.54 Jul 58.84 Aug 58.71 Sep 58.57 Oct 58.71 Dec 58.64 Jul 58.55 Oct 58.54 Dec 58.40 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 513.00 Mar 481.30 May 466.10 Jul 456.90 Aug 444.70 Sep 429.70 Oct 414.40 Dec 411.70 Jan 408.00 Mar 400.80 May 395.40 Jul 393.50 Aug 389.50 Sep 385.00 Oct 378.80 Dec 377.40 Jan 375.40 Mar 371.10 May 367.60 Jul 374.10 Aug 372.00 Sep 368.00 Oct 371.50 Dec 365.90 Jul 364.40 Oct 364.40 Dec 358.80