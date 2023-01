ATP World Tour Adelaide International 2 Results

Wednesday At Memorial Drive Tennis Centre Adelaide, Australia Purse: $642,735 Surface: Hardcourt outdoor ADELAIDE, AUSTRALIA (AP) _ Results Wednesday from Adelaide International 2 at Memorial Drive Tennis Centre (seedings in parentheses): Men's Singles Round of 16

Alejandro Davidovich Fokina (7), Spain, def. John Millman, Australia, 6-3, 6-3.

Jack Draper, Britain, def. Tommy Paul (8), United States, 6-4, 6-4.

Karen Khachanov (3), Russia, def. Marc-Andrea Huesler, Switzerland, 6-4, 6-4.

Kwon Soon Woo, South Korea, def. Pablo Carreno Busta (2), Spain, 3-6, 6-4, 6-4.

Roberto Bautista Agut (4), Spain, def. Robin Haase, Netherlands, 6-3, 3-6, 6-3.

Mikael Ymer, Sweden, def. Mackenzie McDonald, United States, 3-6, 7-6 (2), 6-3.

Miomir Kecmanovic (6), Serbia, def. Jason Kubler, Australia, 5-7, 7-6 (1), 6-4.

Thanasi Kokkinakis, Australia, def. Andrey Rublev (1), Russia, 6-4, 3-6, 6-3.

Men's Doubles

Round of 16

Wesley Koolhof, Netherlands, and Neal Skupski (1), Britain, def. Hugo Nys, Monaco, and Jan Zielinski, Poland, 6-3, 7-6 (4).

Edouard Roger-Vasselin, France, and Santiago Gonzalez (8), Mexico, def. Andre Goransson, Sweden, and Ben McLachlan, Japan, 2-6, 7-5, 10-8.

Ivan Dodig, Croatia, and Austin Krajicek (3), United States, def. John Peers, Australia, and Andreas Mies, Germany, 5-7, 7-6 (4), 10-3.

David Vega Hernandez, Spain, and Rafael Matos (7), Brazil, def. Luke Saville and Jeremy Beale, Australia, 7-5, 3-6, 10-7.

Jean-Julien Rojer, Netherlands, and Marcelo Arevalo-Gonzalez (2), El Salvador, def. Miguel Angel Reyes-Varela, Mexico, and Ramkumar Ramanathan, India, 6-3, 6-4.

Nicolas Mahut, France, and Tim Puetz, Germany, def. Rohan Bopanna, India, and Matthew Ebden (5), Australia, 7-6 (4), 7-5.

Robert Farah and Juan Sebastian Cabal (6), Colombia, def. Andrew Harris and Blake Ellis, Australia, 2-6, 7-6 (4), 10-8.