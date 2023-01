CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 731 May 739 1-2 Jul 744 1-4 Sep 752 1-2 Dec 766 1-4 Mar 774 1-2 May 774 3-4 Jul 757 Sep 758 3-4 Dec 766 Mar 759 1-4 May 745 Jul 736 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 655 May 654 1-2 Jul 648 Sep 605 1-4 Dec 589 1-4 Mar 596 3-4 May 600 1-4 Jul 598 3-4 Sep 562 1-4 Dec 553 Mar 559 1-4 May 560 1-4 Jul 559 Sep 523 1-4 Dec 511 1-4 Jul 516 3-4 Dec 486 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 341 May 339 3-4 Jul 341 3-4 Sep 341 1-4 Dec 345 1-2 Mar 337 3-4 May 354 1-4 Jul 346 3-4 Sep 362 1-2 Dec 362 1-2 Jul 351 3-4 Sep 367 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1510 Mar 1485 May 1489 1-4 Jul 1491 1-2 Aug 1468 Sep 1416 1-4 Nov 1390 1-2 Jan 1393 Mar 1381 1-2 May 1375 1-2 Jul 1374 3-4 Aug 1361 1-4 Sep 1331 Nov 1312 1-2 Jan 1314 Mar 1303 1-2 May 1298 3-4 Jul 1308 1-4 Aug 1297 1-2 Sep 1277 1-4 Nov 1246 1-4 Jul 1242 1-4 Nov 1216 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 63.13 Mar 62.57 May 62.32 Jul 61.96 Aug 61.48 Sep 61.04 Oct 60.56 Dec 60.33 Jan 60.11 Mar 59.77 May 59.51 Jul 59.35 Aug 59.13 Sep 58.83 Oct 58.45 Dec 58.36 Jan 58.11 Mar 57.82 May 57.63 Jul 58.22 Aug 58.09 Sep 57.95 Oct 58.12 Dec 58.03 Jul 57.94 Oct 57.93 Dec 57.79 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 500.90 Mar 468.90 May 453.80 Jul 445.20 Aug 435.10 Sep 422.70 Oct 409.80 Dec 407.50 Jan 404.60 Mar 398.50 May 394.40 Jul 393.30 Aug 390.40 Sep 386.60 Oct 381.10 Dec 379.40 Jan 377.40 Mar 373.10 May 369.60 Jul 376.10 Aug 374.00 Sep 370.00 Oct 373.50 Dec 367.90 Jul 366.40 Oct 366.40 Dec 360.80