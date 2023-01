WTA Race Standings

Singles Through Jan. 9 x-qualified for the WTA Finals, Oct. 31-Nov. 7

1. Aryna Sabalenka, Belarus, 470

2. Linda Noskova, Czech Republic, 330

3. Jessica Pegula, USA, 310

4. Coco Gauff, USA, 280

5. Madison Keys, USA, 210

6. Rebeka Masarova, Spain, 198

7. Ons Jabeur, Tunisia, 185

8. Irina-Camelia Begu, Romania, 185

9. Martina Trevisan, Italy, 145

10. Ysaline Bonaventure, Belgium, 128

11. Iga Swiatek, Poland, 125

12. Marta Kostyuk, Ukraine, 125

13. Danka Kovinic, Montenegro, 110

14. Maria Sakkari, Greece, 105

15. Veronika Kudermetova, Russia, 100

16. Victoria Azarenka, Belarus, 100

17. Marketa Vondrousova, Czech Republic, 100

18. Magda Linette, Poland, 85

19. Petra Kvitova, Czech Republic, 80

20. Donna Vekic, Croatia, 80

21. Claire Liu, USA, 80

22. Viktoria Kuzmova, Slovakia, 78

23. Caroline Garcia, France, 70

24. Lucia Bronzetti, Italy, 70

25. Leylah Annie Fernandez, Canada, 60

26. Karolina Muchova, Czech Republic, 60

27. Zhu Lin, China, 60

28. Elena Rybakina, Kazakhstan, 55

29. Beatriz Haddad Maia, Brazil, 55

30. Kaia Kanepi, Estonia, 55

31. Jelena Ostapenko, Latvia, 55

32. Zheng Qinwen, China, 55

33. Bianca Andreescu, Canada, 55

34. Sorana Cirstea, Romania, 55

35. Liudmila Samsonova, Russia, 55

36. Elena-Gabriela Ruse, Romania, 48

37. Katie Swan, Great Britain, 45

38. Petra Martic, Croatia, 35

39. Alison van Uytvanck, Belgium, 35

40. Emma Raducanu, Great Britain, 30

41. Lauren Davis, USA, 30

42. Rebecca Marino, Canada, 30

43. Julia Grabher, Austria, 30

44. Sofia Kenin, USA, 30

45. Anna Blinkova, Russia, 30

46. Venus Williams, USA, 30

47. Paula Badosa, Spain, 25

48. Belinda Bencic, Switzerland, 25

49. Marie Bouzkova, Czech Republic, 25

50. Anhelina Kalinina, Ukraine, 25

Doubles

1. Barbora Krejcikova and Katerina Siniakova, Czech Republic, 4651

2. Gabriela Dabrowski, Canada, and Giuliana Olmos, Mexico, 4335

3. Jessica Pegula and Coco Gauff, United States, 4086

4. Veronika Kudermetova, Russia, and Elise Mertens, Belgium, 3770

5. Lyudmyla Kichenok, Ukraine, and Jelena Ostapenko, Latvia, 3745

6. Xu Yifan and Zhaoxuan Yang, China, 3580

7. Beatriz Haddad Maia, Brazil, and Anna Danilina, Kazakhstan, 3235

8. Demi Schuurs, Netherlands, and Desirae Krawczyk, United States, 3180

9. Nicole Melichar-Martinez, United States, and Ellen Perez, Australia, 3160

10. Kristina Mladenovic and Caroline Garcia, France, 2560