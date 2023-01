CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 741 1-2 May 750 Jul 755 1-4 Sep 763 1-4 Dec 776 1-2 Mar 784 May 784 1-2 Jul 766 1-2 Sep 770 Dec 776 1-2 Mar 769 3-4 May 755 1-2 Jul 747 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 652 3-4 May 653 Jul 647 1-4 Sep 605 1-2 Dec 590 1-4 Mar 598 May 601 1-4 Jul 600 Sep 565 Dec 556 1-4 Mar 562 1-2 May 563 1-2 Jul 562 1-4 Sep 526 1-2 Dec 517 1-2 Jul 523 Dec 492 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 339 May 338 1-4 Jul 341 Sep 339 3-4 Dec 343 3-4 Mar 336 May 352 1-2 Jul 345 Sep 360 3-4 Dec 360 3-4 Jul 350 Sep 365 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1503 1-2 Mar 1488 1-2 May 1493 1-2 Jul 1495 3-4 Aug 1472 Sep 1418 3-4 Nov 1391 3-4 Jan 1393 Mar 1379 May 1371 3-4 Jul 1371 1-4 Aug 1357 3-4 Sep 1327 1-2 Nov 1312 1-2 Jan 1314 1-4 Mar 1303 3-4 May 1299 Jul 1308 1-2 Aug 1297 3-4 Sep 1277 1-2 Nov 1253 Jul 1249 Nov 1223 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 63.91 Mar 63.35 May 63.00 Jul 62.54 Aug 61.95 Sep 61.41 Oct 60.87 Dec 60.60 Jan 60.33 Mar 59.95 May 59.67 Jul 59.50 Aug 59.28 Sep 58.98 Oct 58.60 Dec 58.49 Jan 58.24 Mar 57.95 May 57.76 Jul 58.34 Aug 58.21 Sep 58.07 Oct 58.24 Dec 58.16 Jul 58.07 Oct 58.06 Dec 57.92 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 496.70 Mar 470.30 May 454.30 Jul 445.30 Aug 435.20 Sep 422.70 Oct 410.10 Dec 407.70 Jan 404.60 Mar 398.60 May 394.50 Jul 393.30 Aug 390.80 Sep 387.50 Oct 382.10 Dec 380.00 Jan 378.00 Mar 373.70 May 370.20 Jul 376.70 Aug 374.60 Sep 370.60 Oct 374.10 Dec 368.50 Jul 367.00 Oct 367.00 Dec 361.40