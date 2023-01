Sentry Tournament of Champions Par Scores

Friday At The Plantation Course at Kapalua Resort Kapalua, Hawaii Purse: $15 million Yardage: 7,530; Par: 73 Second Round

Collin Morikawa 64-66—130 -16 Scottie Scheffler 66-66—132 -14 J.J. Spaun 64-68—132 -14 Jordan Spieth 67-66—133 -13 Tom Kim 65-69—134 -12 Matt Fitzpatrick 66-69—135 -11 Jon Rahm 64-71—135 -11 Corey Conners 68-68—136 -10 Tony Finau 67-69—136 -10 Luke List 71-65—136 -10 Aaron Wise 66-70—136 -10 Brian Harman 68-69—137 -9 Tom Hoge 66-71—137 -9 Kyoung-Hoon Lee 68-69—137 -9 Hideki Matsuyama 67-70—137 -9 J.T. Poston 68-69—137 -9 Seamus Power 68-69—137 -9 Sungjae Im 66-72—138 -8 Adam Scott 70-68—138 -8 Sahith Theegala 67-71—138 -8 Will Zalatoris 69-69—138 -8 Ryan Brehm 68-71—139 -7 Russell Henley 69-70—139 -7 Viktor Hovland 67-72—139 -7 Trey Mullinax 69-70—139 -7 Scott Stallings 67-72—139 -7 Keegan Bradley 70-70—140 -6 Patrick Cantlay 70-70—140 -6 Max Homa 70-70—140 -6 Mackenzie Hughes 66-74—140 -6 Justin Thomas 70-70—140 -6 Cameron Young 70-70—140 -6 Sepp Straka 71-70—141 -5 Adam Svensson 71-70—141 -5 Chez Reavie 71-73—144 -2 Sam Burns 70-75—145 -1 Billy Horschel 76-71—147 +1 Chad Ramey 71-76—147 +1 Xander Schauffele 70-WD