CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 743 1-2 May 751 1-2 Jul 756 1-4 Sep 764 Dec 777 Mar 784 May 784 1-2 Jul 766 3-4 Sep 771 1-2 Dec 777 1-2 Mar 770 3-4 May 756 1-2 Jul 748 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 654 May 654 Jul 648 1-4 Sep 606 1-4 Dec 591 Mar 599 1-4 May 602 1-4 Jul 601 Sep 566 1-2 Dec 557 1-2 Mar 563 3-4 May 564 3-4 Jul 563 1-2 Sep 527 3-4 Dec 519 3-4 Jul 525 1-4 Dec 492 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 344 1-4 May 343 1-4 Jul 344 3-4 Sep 343 3-4 Dec 347 3-4 Mar 340 May 356 1-2 Jul 349 Sep 364 3-4 Dec 364 3-4 Jul 350 Sep 365 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1501 1-2 Mar 1492 1-2 May 1498 1-2 Jul 1501 3-4 Aug 1478 1-4 Sep 1425 Nov 1397 1-4 Jan 1397 3-4 Mar 1382 3-4 May 1374 1-2 Jul 1375 Aug 1361 1-2 Sep 1331 1-4 Nov 1319 1-4 Jan 1322 Mar 1311 1-2 May 1306 3-4 Jul 1316 1-4 Aug 1305 1-2 Sep 1285 1-4 Nov 1260 3-4 Jul 1256 3-4 Nov 1230 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 63.73 Mar 63.17 May 62.79 Jul 62.36 Aug 61.74 Sep 61.11 Oct 60.50 Dec 60.20 Jan 59.89 Mar 59.46 May 59.18 Jul 59.01 Aug 58.79 Sep 58.49 Oct 58.11 Dec 58.01 Jan 57.76 Mar 57.47 May 57.28 Jul 57.86 Aug 57.73 Sep 57.59 Oct 57.76 Dec 57.68 Jul 57.59 Oct 57.58 Dec 57.44 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 503.10 Mar 477.60 May 460.70 Jul 450.80 Aug 440.20 Sep 427.10 Oct 414.10 Dec 411.90 Jan 409.00 Mar 403.00 May 399.00 Jul 397.80 Aug 395.30 Sep 392.40 Oct 387.00 Dec 383.90 Jan 381.90 Mar 377.60 May 374.10 Jul 380.60 Aug 378.50 Sep 374.50 Oct 378.00 Dec 372.40 Jul 370.90 Oct 370.90 Dec 365.30