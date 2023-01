CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wednesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 745 1-2 May 753 3-4 Jul 758 Sep 766 1-4 Dec 779 1-2 Mar 786 3-4 May 786 1-2 Jul 769 Sep 769 1-2 Dec 777 Mar 770 1-4 May 756 Jul 747 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 653 3-4 May 654 Jul 649 1-4 Sep 609 1-4 Dec 594 3-4 Mar 602 1-2 May 606 1-4 Jul 605 1-4 Sep 568 1-2 Dec 560 1-4 Mar 567 3-4 May 569 1-4 Jul 561 1-4 Sep 525 1-2 Dec 520 1-4 Jul 525 3-4 Dec 492 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 357 3-4 May 356 1-2 Jul 355 1-2 Sep 355 1-4 Dec 360 1-2 Mar 352 3-4 May 369 1-4 Jul 361 3-4 Sep 377 1-2 Dec 377 1-2 Jul 356 1-4 Sep 372 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1478 1-4 Mar 1483 1-2 May 1490 Jul 1493 1-2 Aug 1471 1-2 Sep 1419 1-4 Nov 1390 3-4 Jan 1393 1-4 Mar 1381 1-4 May 1375 Jul 1375 1-2 Aug 1364 3-4 Sep 1334 1-2 Nov 1320 1-2 Jan 1323 1-4 Mar 1312 3-4 May 1308 Jul 1317 1-2 Aug 1306 3-4 Sep 1286 1-2 Nov 1263 1-2 Jul 1259 1-2 Nov 1233 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 63.11 Mar 62.85 May 62.47 Jul 62.05 Aug 61.51 Sep 60.96 Oct 60.43 Dec 60.20 Jan 59.90 Mar 59.57 May 59.33 Jul 59.18 Aug 59.00 Sep 58.77 Oct 58.39 Dec 58.30 Jan 58.05 Mar 57.76 May 57.57 Jul 58.15 Aug 58.02 Sep 57.88 Oct 58.09 Dec 58.04 Jul 57.95 Oct 57.94 Dec 57.80 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 482.50 Mar 462.70 May 452.80 Jul 446.70 Aug 436.90 Sep 423.90 Oct 411.40 Dec 410.30 Jan 408.40 Mar 403.20 May 399.70 Jul 398.80 Aug 396.20 Sep 392.60 Oct 387.00 Dec 379.80 Jan 377.80 Mar 373.50 May 370.00 Jul 376.50 Aug 374.40 Sep 370.40 Oct 373.90 Dec 368.30 Jul 366.80 Oct 366.80 Dec 361.20