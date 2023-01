CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 775 1-2 May 782 3-4 Jul 786 1-2 Sep 794 Dec 806 1-4 Mar 812 3-4 May 811 1-2 Jul 792 3-4 Sep 792 1-2 Dec 799 1-4 Mar 792 1-2 May 778 1-4 Jul 769 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 670 1-2 May 670 1-4 Jul 664 3-4 Sep 622 Dec 606 3-4 Mar 614 1-2 May 617 3-4 Jul 616 3-4 Sep 575 Dec 566 1-4 Mar 573 3-4 May 575 1-4 Jul 567 1-4 Sep 531 1-2 Dec 523 1-4 Jul 528 3-4 Dec 492 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 363 1-2 May 362 1-4 Jul 361 1-4 Sep 360 3-4 Dec 369 Mar 361 1-4 May 377 3-4 Jul 370 1-4 Sep 386 Dec 386 Jul 364 3-4 Sep 380 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1487 1-4 Mar 1492 1-4 May 1499 Jul 1502 3-4 Aug 1479 1-4 Sep 1425 1-2 Nov 1397 Jan 1399 Mar 1386 May 1379 3-4 Jul 1380 Aug 1369 1-4 Sep 1339 Nov 1323 1-4 Jan 1325 1-4 Mar 1314 3-4 May 1310 Jul 1319 1-2 Aug 1308 3-4 Sep 1288 1-2 Nov 1264 Jul 1260 Nov 1234 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 63.16 Mar 63.20 May 62.91 Jul 62.49 Aug 61.93 Sep 61.39 Oct 60.86 Dec 60.63 Jan 60.42 Mar 60.07 May 59.81 Jul 59.66 Aug 59.48 Sep 59.25 Oct 58.87 Dec 58.77 Jan 58.52 Mar 58.23 May 58.04 Jul 58.62 Aug 58.49 Sep 58.35 Oct 58.56 Dec 58.51 Jul 58.42 Oct 58.41 Dec 58.27 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 476.80 Mar 465.10 May 455.40 Jul 449.00 Aug 438.60 Sep 424.90 Oct 411.50 Dec 409.90 Jan 408.00 Mar 403.00 May 399.70 Jul 398.80 Aug 396.60 Sep 393.10 Oct 387.40 Dec 382.20 Jan 380.20 Mar 375.90 May 372.40 Jul 378.90 Aug 376.80 Sep 372.80 Oct 376.30 Dec 370.70 Jul 369.20 Oct 369.20 Dec 363.60