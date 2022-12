CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 792 May 798 3-4 Jul 803 Sep 809 1-2 Dec 820 1-4 Mar 825 1-2 May 824 Jul 806 Sep 805 3-4 Dec 812 3-4 Mar 805 3-4 May 791 1-2 Jul 783 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 678 1-2 May 678 Jul 671 3-4 Sep 627 Dec 610 3-4 Mar 618 May 621 1-4 Jul 620 1-4 Sep 573 Dec 562 Mar 569 1-2 May 571 Jul 565 Sep 529 1-4 Dec 518 3-4 Jul 524 1-4 Dec 492 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 367 1-4 May 364 Jul 364 Sep 363 Dec 368 1-2 Mar 360 3-4 May 377 1-4 Jul 369 3-4 Sep 385 1-2 Dec 385 1-2 Jul 364 1-4 Sep 380 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1519 1-4 Mar 1524 May 1530 Jul 1533 1-4 Aug 1507 1-4 Sep 1449 Nov 1416 3-4 Jan 1416 1-4 Mar 1399 3-4 May 1392 Jul 1391 1-2 Aug 1380 3-4 Sep 1350 1-2 Nov 1325 Jan 1327 Mar 1316 1-2 May 1311 3-4 Jul 1321 1-4 Aug 1310 1-2 Sep 1290 1-4 Nov 1264 1-2 Jul 1260 1-2 Nov 1235 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 63.81 Mar 64.07 May 63.94 Jul 63.56 Aug 63.01 Sep 62.47 Oct 61.96 Dec 61.74 Jan 61.50 Mar 61.12 May 60.80 Jul 60.54 Aug 60.33 Sep 60.06 Oct 59.69 Dec 59.61 Jan 59.36 Mar 59.07 May 58.88 Jul 59.46 Aug 59.33 Sep 59.19 Oct 59.40 Dec 59.35 Jul 59.26 Oct 59.25 Dec 59.11 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 478.50 Mar 471.00 May 461.00 Jul 454.30 Aug 443.10 Sep 428.20 Oct 413.60 Dec 411.60 Jan 408.80 Mar 402.90 May 398.30 Jul 396.60 Aug 394.10 Sep 390.90 Oct 385.20 Dec 379.80 Jan 377.80 Mar 373.50 May 370.00 Jul 376.50 Aug 374.40 Sep 370.40 Oct 373.90 Dec 368.30 Jul 366.80 Oct 366.80 Dec 361.20