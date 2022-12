CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wednesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 785 1-2 May 792 3-4 Jul 796 1-4 Sep 802 1-2 Dec 814 1-4 Mar 820 1-4 May 819 1-2 Jul 801 3-4 Sep 796 1-2 Dec 800 Mar 791 1-4 May 777 Jul 768 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 682 3-4 May 681 1-2 Jul 674 3-4 Sep 628 3-4 Dec 611 3-4 Mar 619 1-2 May 622 3-4 Jul 621 1-2 Sep 576 1-4 Dec 564 3-4 Mar 572 1-4 May 573 3-4 Jul 567 3-4 Sep 532 Dec 519 3-4 Jul 525 1-4 Dec 493 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 376 1-2 May 370 1-4 Jul 368 3-4 Sep 367 1-2 Dec 370 1-2 Mar 362 3-4 May 379 1-4 Jul 371 3-4 Sep 387 1-2 Dec 387 1-2 Jul 366 1-4 Sep 382 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1506 1-2 Mar 1514 1-4 May 1521 1-4 Jul 1525 Aug 1500 1-4 Sep 1442 Nov 1412 1-4 Jan 1411 Mar 1397 3-4 May 1389 3-4 Jul 1389 3-4 Aug 1379 Sep 1355 Nov 1330 Jan 1332 1-2 Mar 1322 May 1317 1-4 Jul 1326 3-4 Aug 1316 Sep 1295 3-4 Nov 1270 1-4 Jul 1266 1-4 Nov 1241 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 65.80 Mar 64.97 May 64.33 Jul 63.69 Aug 63.03 Sep 62.40 Oct 61.80 Dec 61.48 Jan 61.16 Mar 60.74 May 60.39 Jul 60.10 Aug 59.90 Sep 59.59 Oct 59.32 Dec 59.23 Jan 58.98 Mar 58.69 May 58.50 Jul 59.08 Aug 58.95 Sep 58.81 Oct 59.02 Dec 58.97 Jul 58.88 Oct 58.87 Dec 58.73 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 466.30 Mar 461.30 May 453.40 Jul 447.90 Aug 438.90 Sep 426.20 Oct 412.70 Dec 410.00 Jan 407.60 Mar 402.00 May 397.30 Jul 395.50 Aug 393.10 Sep 389.70 Oct 379.80 Dec 378.10 Jan 376.10 Mar 371.80 May 368.30 Jul 374.80 Aug 372.70 Sep 368.70 Oct 372.20 Dec 366.60 Jul 365.10 Oct 365.10 Dec 359.50