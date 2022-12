CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 774 1-2 May 781 Jul 784 1-4 Sep 790 3-4 Dec 802 1-2 Mar 808 1-2 May 808 Jul 790 1-2 Sep 794 3-4 Dec 798 1-2 Mar 789 3-4 May 775 1-2 Jul 767 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 674 3-4 May 673 1-4 Jul 666 1-4 Sep 622 3-4 Dec 607 Mar 614 3-4 May 618 1-4 Jul 617 Sep 574 3-4 Dec 563 1-4 Mar 570 3-4 May 573 3-4 Jul 567 Sep 531 1-4 Dec 518 3-4 Jul 524 1-4 Dec 497 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 370 1-2 May 366 1-4 Jul 365 1-4 Sep 363 3-4 Dec 367 1-2 Mar 359 3-4 May 376 1-4 Jul 368 3-4 Sep 384 1-2 Dec 384 1-2 Jul 363 1-4 Sep 379 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1482 1-4 Mar 1489 May 1495 3-4 Jul 1499 3-4 Aug 1477 1-4 Sep 1421 3-4 Nov 1394 1-2 Jan 1395 1-4 Mar 1386 May 1381 1-2 Jul 1382 1-4 Aug 1371 1-2 Sep 1348 1-4 Nov 1322 Jan 1324 1-2 Mar 1314 May 1309 1-4 Jul 1318 3-4 Aug 1308 Sep 1287 3-4 Nov 1263 Jul 1259 Nov 1233 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 67.65 Mar 66.39 May 65.52 Jul 64.85 Aug 64.17 Sep 63.52 Oct 62.86 Dec 62.50 Jan 62.09 Mar 61.69 May 61.36 Jul 61.09 Aug 60.89 Sep 60.61 Oct 60.26 Dec 60.14 Jan 59.89 Mar 59.60 May 59.41 Jul 59.98 Aug 59.85 Sep 59.71 Oct 59.94 Dec 59.87 Jul 59.78 Oct 59.77 Dec 59.63 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 451.80 Mar 447.80 May 440.70 Jul 436.20 Aug 428.40 Sep 417.10 Oct 404.60 Dec 402.10 Jan 400.00 Mar 395.00 May 391.00 Jul 389.40 Aug 386.90 Sep 383.50 Oct 377.60 Dec 372.40 Jan 370.40 Mar 366.10 May 362.60 Jul 369.10 Aug 367.00 Sep 363.00 Oct 366.50 Dec 360.90 Jul 359.40 Oct 359.40 Dec 353.80