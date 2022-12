CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 776 May 782 1-2 Jul 786 1-4 Sep 792 3-4 Dec 804 1-2 Mar 810 1-2 May 810 Jul 792 3-4 Sep 791 1-2 Dec 794 3-4 Mar 786 May 771 3-4 Jul 763 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 666 1-4 May 665 Jul 658 Sep 616 3-4 Dec 601 3-4 Mar 610 May 613 3-4 Jul 612 3-4 Sep 570 1-2 Dec 559 1-2 Mar 567 May 570 Jul 566 3-4 Sep 531 Dec 518 3-4 Jul 524 1-4 Dec 497 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 363 1-2 May 360 Jul 359 Sep 357 Dec 360 Mar 352 1-4 May 368 3-4 Jul 361 1-4 Sep 377 Dec 377 Jul 355 3-4 Sep 371 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1479 Mar 1484 1-2 May 1490 Jul 1493 Aug 1472 3-4 Sep 1420 Nov 1393 1-2 Jan 1394 3-4 Mar 1386 May 1381 3-4 Jul 1382 3-4 Aug 1372 Sep 1349 Nov 1324 1-2 Jan 1327 Mar 1316 1-2 May 1311 3-4 Jul 1321 1-4 Aug 1310 1-2 Sep 1290 1-4 Nov 1265 1-4 Jul 1261 1-4 Nov 1236 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 65.93 Mar 64.65 May 63.77 Jul 63.06 Aug 62.46 Sep 61.86 Oct 61.27 Dec 60.94 Jan 60.62 Mar 60.23 May 59.94 Jul 59.69 Aug 59.52 Sep 59.27 Oct 58.94 Dec 58.84 Jan 58.59 Mar 58.30 May 58.11 Jul 58.68 Aug 58.55 Sep 58.41 Oct 58.64 Dec 58.57 Jul 58.48 Oct 58.47 Dec 58.33 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 455.30 Mar 451.30 May 443.90 Jul 439.30 Aug 431.80 Sep 421.00 Oct 408.60 Dec 405.90 Jan 403.80 Mar 399.30 May 395.60 Jul 393.90 Aug 391.70 Sep 388.00 Oct 382.10 Dec 380.50 Jan 378.50 Mar 374.20 May 370.70 Jul 377.20 Aug 375.10 Sep 371.10 Oct 374.60 Dec 369.00 Jul 367.50 Oct 367.50 Dec 361.90