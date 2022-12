CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 762 1-4 May 769 3-4 Jul 774 3-4 Sep 781 3-4 Dec 793 3-4 Mar 800 1-4 May 800 1-4 Jul 784 Sep 782 3-4 Dec 786 Mar 777 1-4 May 763 Jul 754 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 660 1-2 May 660 1-4 Jul 654 1-4 Sep 615 Dec 601 1-4 Mar 609 1-2 May 613 1-4 Jul 612 3-4 Sep 570 1-2 Dec 559 1-4 Mar 566 3-4 May 569 3-4 Jul 566 1-2 Sep 530 3-4 Dec 518 3-4 Jul 524 1-4 Dec 485 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 354 1-2 May 352 1-4 Jul 351 3-4 Sep 350 Dec 356 1-2 Mar 348 3-4 May 365 1-4 Jul 357 3-4 Sep 373 1-2 Dec 373 1-2 Jul 352 1-4 Sep 368 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1467 3-4 Mar 1472 May 1475 3-4 Jul 1478 1-4 Aug 1458 1-2 Sep 1407 Nov 1381 3-4 Jan 1384 1-4 Mar 1376 1-2 May 1373 Jul 1374 1-4 Aug 1363 1-2 Sep 1340 1-2 Nov 1318 1-4 Jan 1320 3-4 Mar 1310 1-4 May 1305 1-2 Jul 1315 Aug 1304 1-4 Sep 1284 Nov 1259 3-4 Jul 1255 3-4 Nov 1230 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 65.80 Mar 64.01 May 63.09 Jul 62.42 Aug 61.82 Sep 61.27 Oct 60.71 Dec 60.41 Jan 60.06 Mar 59.70 May 59.44 Jul 59.20 Aug 59.04 Sep 58.79 Oct 58.46 Dec 58.37 Jan 58.12 Mar 57.83 May 57.64 Jul 58.22 Aug 58.09 Sep 57.95 Oct 58.19 Dec 58.11 Jul 58.02 Oct 58.01 Dec 57.87 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 452.00 Mar 448.30 May 441.50 Jul 436.90 Aug 429.70 Sep 419.50 Oct 407.90 Dec 405.50 Jan 403.50 Mar 399.40 May 395.90 Jul 394.20 Aug 391.90 Sep 387.90 Oct 381.50 Dec 379.70 Jan 377.70 Mar 373.40 May 369.90 Jul 376.40 Aug 374.30 Sep 370.30 Oct 373.80 Dec 368.20 Jul 366.70 Oct 366.70 Dec 361.10