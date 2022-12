CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 750 1-2 May 757 1-2 Jul 762 Sep 769 Dec 780 1-2 Mar 786 1-2 May 786 1-2 Jul 769 1-4 Sep 765 3-4 Dec 767 1-2 Mar 758 3-4 May 744 1-2 Jul 736 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 652 May 652 Jul 646 1-4 Sep 609 1-4 Dec 596 1-4 Mar 604 1-2 May 608 Jul 607 Sep 568 1-4 Dec 558 Mar 565 1-2 May 568 1-2 Jul 564 1-4 Sep 528 1-2 Dec 520 Jul 525 1-2 Dec 485 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 336 1-2 May 335 3-4 Jul 336 Sep 330 1-4 Dec 337 Mar 329 1-4 May 345 3-4 Jul 338 1-4 Sep 354 Dec 354 Jul 332 3-4 Sep 348 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1478 1-2 Mar 1479 3-4 May 1483 Jul 1485 1-2 Aug 1465 Sep 1414 3-4 Nov 1389 1-2 Jan 1392 3-4 Mar 1385 1-2 May 1381 3-4 Jul 1382 3-4 Aug 1372 Sep 1349 Nov 1328 3-4 Jan 1331 1-4 Mar 1320 3-4 May 1316 Jul 1325 1-2 Aug 1314 3-4 Sep 1294 1-2 Nov 1268 3-4 Jul 1264 3-4 Nov 1235 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 66.05 Mar 64.81 May 63.90 Jul 63.21 Aug 62.61 Sep 62.12 Oct 61.62 Dec 61.34 Jan 61.07 Mar 60.73 May 60.50 Jul 60.29 Aug 60.13 Sep 59.99 Oct 59.66 Dec 59.60 Jan 59.35 Mar 59.06 May 58.87 Jul 59.44 Aug 59.31 Sep 59.17 Oct 59.41 Dec 59.33 Jul 59.24 Oct 59.23 Dec 59.09 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 452.40 Mar 449.30 May 442.00 Jul 437.50 Aug 430.20 Sep 419.70 Oct 408.10 Dec 406.10 Jan 404.00 Mar 399.80 May 396.40 Jul 394.70 Aug 392.60 Sep 388.60 Oct 383.10 Dec 381.80 Jan 379.80 Mar 375.50 May 372.00 Jul 378.50 Aug 376.40 Sep 372.40 Oct 375.90 Dec 370.30 Jul 368.80 Oct 368.80 Dec 363.20