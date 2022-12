CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 748 1-2 May 756 3-4 Jul 761 3-4 Sep 768 1-2 Dec 780 1-2 Mar 787 3-4 May 788 Jul 770 1-4 Sep 766 3-4 Dec 768 1-4 Mar 759 1-2 May 745 1-4 Jul 726 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 647 1-4 May 648 Jul 643 Sep 607 1-4 Dec 595 1-4 Mar 603 1-2 May 607 Jul 606 1-4 Sep 569 3-4 Dec 560 Mar 567 1-2 May 570 1-2 Jul 566 1-4 Sep 530 1-2 Dec 521 3-4 Jul 527 1-4 Dec 485 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 333 1-4 May 332 3-4 Jul 333 Sep 328 3-4 Dec 336 1-2 Mar 328 3-4 May 345 1-4 Jul 337 3-4 Sep 353 1-2 Dec 353 1-2 Jul 332 1-4 Sep 348 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1460 3-4 Mar 1463 1-2 May 1467 1-4 Jul 1470 1-2 Aug 1451 1-4 Sep 1403 1-4 Nov 1381 Jan 1384 Mar 1377 1-4 May 1374 Jul 1375 Aug 1364 1-4 Sep 1341 1-4 Nov 1321 3-4 Jan 1324 1-4 Mar 1313 3-4 May 1309 Jul 1318 1-2 Aug 1307 3-4 Sep 1287 1-2 Nov 1263 Jul 1259 Nov 1230 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 64.41 Mar 63.41 May 62.71 Jul 62.12 Aug 61.63 Sep 61.19 Oct 60.74 Dec 60.50 Jan 60.30 Mar 59.99 May 59.81 Jul 59.66 Aug 59.53 Sep 59.39 Oct 59.06 Dec 58.98 Jan 58.73 Mar 58.44 May 58.25 Jul 58.82 Aug 58.69 Sep 58.55 Oct 58.79 Dec 58.71 Jul 58.62 Oct 58.61 Dec 58.47 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 449.10 Mar 446.10 May 439.50 Jul 435.20 Aug 428.70 Sep 419.10 Oct 408.40 Dec 406.90 Jan 405.20 Mar 401.00 May 397.60 Jul 395.90 Aug 393.80 Sep 389.80 Oct 384.60 Dec 383.10 Jan 381.10 Mar 376.80 May 373.30 Jul 379.80 Aug 377.70 Sep 373.70 Oct 377.20 Dec 371.60 Jul 370.10 Oct 370.10 Dec 364.50