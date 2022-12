Results of World Cup finals

1930_Uruguay 4, Argentina 2

1934_Italy 2, Czechoslovakia 1, ET

1938_Italy 4, Hungary 2

1950_x-Uruguay 2, Brazil 1

1954_West Germany 3, Hungary 2

1958_Brazil 5, Sweden 2

1962_Brazil 3, Czechoslovakia 1

1966_England 4, West Germany 2, ET

1970_Brazil 4, Italy 1

1974_West Germany 2, Netherlands 1

1978_Argentina 3, Netherlands 1, ET

1982_Italy 3, West Germany 1

1986_Argentina 3, West Germany 2

1990_West Germany 1, Argentina 0

1994_Brazil 0, Italy 0, Brazil wins 3-2 on penalties

1998_France 3, Brazil 0

2002_Brazil 2, Germany 0

2006_Italy 1, France 1, Italy wins 5-3 on penalties

2010_Spain 1, Netherlands 0, ET

2014_Germany 1, Argentina 0, ET

2018_France 4, Croatia 2

x-last game of tournament but technically not a final