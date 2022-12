CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 753 1-2 May 761 Jul 765 1-2 Sep 771 1-4 Dec 782 1-2 Mar 787 3-4 May 788 Jul 770 3-4 Sep 767 1-4 Dec 769 3-4 Mar 761 May 746 3-4 Jul 727 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 653 May 653 1-2 Jul 648 1-4 Sep 610 1-4 Dec 597 1-2 Mar 605 1-2 May 609 Jul 608 Sep 570 Dec 560 Mar 567 1-2 May 570 1-2 Jul 565 3-4 Sep 530 Dec 522 1-4 Jul 527 3-4 Dec 485 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 338 1-2 May 338 1-4 Jul 338 1-4 Sep 332 1-2 Dec 338 3-4 Mar 331 May 347 1-2 Jul 340 Sep 355 3-4 Dec 355 3-4 Jul 334 1-2 Sep 350 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1480 Mar 1483 3-4 May 1487 Jul 1489 1-2 Aug 1467 Sep 1415 1-2 Nov 1389 1-4 Jan 1391 3-4 Mar 1384 1-2 May 1381 1-2 Jul 1382 3-4 Aug 1372 Sep 1349 Nov 1324 1-4 Jan 1326 3-4 Mar 1316 1-4 May 1311 1-2 Jul 1321 Aug 1310 1-4 Sep 1290 Nov 1265 Jul 1261 Nov 1230 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 63.36 Mar 62.46 May 61.89 Jul 61.39 Aug 60.92 Sep 60.49 Oct 60.05 Dec 59.85 Jan 59.65 Mar 59.34 May 59.17 Jul 59.02 Aug 58.89 Sep 58.75 Oct 58.41 Dec 58.32 Jan 58.07 Mar 57.78 May 57.59 Jul 58.17 Aug 58.04 Sep 57.90 Oct 58.15 Dec 58.06 Jul 57.97 Oct 57.96 Dec 57.82 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 463.00 Mar 460.20 May 452.30 Jul 447.30 Aug 439.30 Sep 427.90 Oct 415.60 Dec 414.40 Jan 412.60 Mar 408.30 May 404.80 Jul 402.80 Aug 400.70 Sep 396.70 Oct 391.20 Dec 389.80 Jan 387.80 Mar 383.50 May 380.00 Jul 386.50 Aug 384.40 Sep 380.40 Oct 383.90 Dec 378.30 Jul 376.80 Oct 376.80 Dec 371.20