CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 728 3-4 Mar 750 3-4 May 761 Jul 765 3-4 Sep 772 1-4 Dec 783 3-4 Mar 789 3-4 May 789 1-2 Jul 770 1-4 Sep 766 1-2 Dec 768 3-4 Mar 760 May 745 3-4 Jul 726 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 643 3-4 Mar 653 1-2 May 653 1-2 Jul 648 1-4 Sep 609 1-4 Dec 596 Mar 603 1-2 May 606 1-2 Jul 605 1-4 Sep 570 1-4 Dec 560 1-4 Jul 565 3-4 Dec 522 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 361 1-4 Mar 340 3-4 May 340 Jul 340 Sep 334 1-2 Dec 334 1-2 Mar 326 3-4 May 343 1-4 Jul 335 3-4 Sep 351 1-2 Jul 330 1-4 Sep 346 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1479 3-4 Mar 1484 1-2 May 1488 3-4 Jul 1491 3-4 Aug 1469 1-2 Sep 1417 Nov 1391 3-4 Jan 1395 1-2 Mar 1389 3-4 May 1387 3-4 Jul 1389 3-4 Aug 1379 Sep 1356 Nov 1330 Jan 1332 1-4 Mar 1321 3-4 May 1317 Jul 1326 1-2 Aug 1315 3-4 Sep 1295 1-2 Nov 1270 1-4 Jul 1266 1-4 Nov 1229 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 66.31 Jan 64.12 Mar 63.37 May 62.79 Jul 62.28 Aug 61.78 Sep 61.32 Oct 60.82 Dec 60.67 Jan 60.48 Mar 60.19 May 60.01 Jul 59.86 Aug 59.72 Sep 59.58 Oct 59.23 Dec 59.15 Jul 59.06 Oct 59.04 Dec 58.91 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 450.00 Jan 452.30 Mar 449.90 May 445.50 Jul 442.30 Aug 435.50 Sep 425.70 Oct 414.50 Dec 413.10 Jan 411.30 Mar 407.20 May 403.90 Jul 402.30 Aug 400.20 Sep 396.10 Oct 390.70 Dec 389.30 Jul 387.80 Oct 387.80 Dec 382.20