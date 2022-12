Tuesday At Palais des Sports de Beaublanc Limoges, France Purse: $115,000 Surface: Hardcourt indoor LIMOGES, FRANCE (AP) _ Results Tuesday from Open BLS De Limoges at Palais des Sports de Beaublanc (seedings in parentheses): Women's Singles Round of 32

Zhang Shuai (1), China, def. Jessika Ponchet, France, 2-6, 6-2, 6-3.

Clara Tauson, Denmark, def. Kristina Mladenovic, France, 7-5, 7-6 (3).