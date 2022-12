CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 724 1-4 Mar 746 1-4 May 756 1-4 Jul 760 Sep 766 1-2 Dec 777 Mar 781 3-4 May 780 1-2 Jul 760 Sep 757 1-2 Dec 759 1-4 Mar 750 1-2 May 736 1-4 Jul 717 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 632 Mar 642 1-2 May 644 1-4 Jul 640 3-4 Sep 606 3-4 Dec 594 1-2 Mar 602 1-4 May 605 1-2 Jul 604 1-2 Sep 571 1-2 Dec 561 1-4 Jul 566 3-4 Dec 524 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 333 1-2 Mar 330 May 329 1-2 Jul 330 1-4 Sep 324 1-2 Dec 324 1-2 Mar 316 3-4 May 333 1-4 Jul 325 Sep 340 3-4 Jul 318 1-4 Sep 334 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1486 1-4 Mar 1490 1-4 May 1495 3-4 Jul 1498 3-4 Aug 1476 3-4 Sep 1426 1-4 Nov 1397 3-4 Jan 1399 3-4 Mar 1393 May 1390 3-4 Jul 1393 Aug 1382 1-4 Sep 1362 Nov 1337 Jan 1339 1-2 Mar 1329 May 1324 1-4 Jul 1333 3-4 Aug 1323 Sep 1302 3-4 Nov 1273 1-2 Jul 1269 1-2 Nov 1225 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 63.50 Jan 61.31 Mar 60.48 May 60.03 Jul 59.60 Aug 59.20 Sep 58.80 Oct 58.39 Dec 58.22 Jan 57.98 Mar 57.65 May 57.47 Jul 57.33 Aug 57.18 Sep 56.94 Oct 56.59 Dec 56.45 Jul 56.26 Oct 56.23 Dec 56.10 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 469.30 Jan 466.40 Mar 462.40 May 457.60 Jul 454.90 Aug 448.20 Sep 438.00 Oct 426.70 Dec 425.20 Jan 423.20 Mar 419.10 May 416.00 Jul 415.70 Aug 414.00 Sep 409.80 Oct 404.90 Dec 403.60 Jul 402.10 Oct 402.10 Dec 396.50