CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 705 1-2 Mar 729 May 739 3-4 Jul 745 1-2 Sep 754 1-4 Dec 765 1-4 Mar 771 May 770 1-2 Jul 748 Sep 745 1-2 Dec 752 1-2 Mar 743 3-4 May 729 1-2 Jul 710 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 625 1-2 Mar 637 1-4 May 639 Jul 636 Sep 604 Dec 593 1-4 Mar 601 May 604 1-4 Jul 603 1-2 Sep 571 Dec 561 1-4 Jul 566 3-4 Dec 526 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 340 1-2 Mar 337 May 331 Jul 331 1-2 Sep 328 1-2 Dec 328 1-2 Mar 320 3-4 May 337 1-4 Jul 325 1-4 Sep 341 Jul 318 1-2 Sep 334 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1455 Mar 1461 1-2 May 1469 Jul 1473 1-2 Aug 1455 1-4 Sep 1410 1-4 Nov 1386 3-4 Jan 1389 Mar 1381 1-4 May 1378 1-2 Jul 1380 Aug 1369 1-4 Sep 1349 Nov 1329 1-2 Jan 1331 3-4 Mar 1321 1-4 May 1316 1-2 Jul 1326 Aug 1315 1-4 Sep 1295 Nov 1271 3-4 Jul 1267 3-4 Nov 1217 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 63.87 Jan 61.62 Mar 61.00 May 60.53 Jul 60.15 Aug 59.73 Sep 59.25 Oct 58.74 Dec 58.44 Jan 58.17 Mar 57.87 May 57.72 Jul 57.60 Aug 57.43 Sep 57.22 Oct 56.83 Dec 56.69 Jul 56.50 Oct 56.45 Dec 56.31 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 449.20 Jan 448.60 Mar 445.90 May 443.50 Jul 441.80 Aug 436.80 Sep 428.30 Oct 418.70 Dec 417.10 Jan 415.70 Mar 412.30 May 410.50 Jul 410.20 Aug 408.60 Sep 404.40 Oct 399.50 Dec 397.70 Jul 396.20 Oct 396.20 Dec 390.60