CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 715 1-2 Mar 739 May 750 3-4 Jul 757 Sep 766 1-4 Dec 778 Mar 784 1-4 May 784 3-4 Jul 764 3-4 Sep 762 1-4 Dec 769 1-4 Mar 760 1-2 May 746 1-4 Jul 727 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 628 3-4 Mar 640 1-2 May 642 1-4 Jul 639 1-2 Sep 606 Dec 595 1-4 Mar 603 May 606 1-4 Jul 605 Sep 571 3-4 Dec 562 3-4 Jul 568 1-4 Dec 526 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 339 1-4 Mar 335 3-4 May 328 3-4 Jul 328 1-4 Sep 327 Dec 327 Mar 319 1-4 May 335 3-4 Jul 323 3-4 Sep 339 1-2 Jul 317 Sep 332 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1437 3-4 Mar 1445 May 1453 Jul 1457 3-4 Aug 1440 3-4 Sep 1398 3-4 Nov 1376 3-4 Jan 1380 1-4 Mar 1375 1-4 May 1373 1-2 Jul 1375 1-4 Aug 1364 1-2 Sep 1344 1-4 Nov 1323 Jan 1325 1-2 Mar 1315 May 1310 1-4 Jul 1319 3-4 Aug 1309 Sep 1288 3-4 Nov 1265 1-2 Jul 1261 1-2 Nov 1210 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 64.90 Jan 62.57 Mar 62.27 May 61.98 Jul 61.59 Aug 61.15 Sep 60.67 Oct 60.13 Dec 59.84 Jan 59.60 Mar 59.29 May 59.12 Jul 58.99 Aug 58.80 Sep 58.42 Oct 58.03 Dec 57.89 Jul 57.70 Oct 57.58 Dec 57.49 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 432.00 Jan 432.10 Mar 430.50 May 428.40 Jul 427.00 Aug 422.60 Sep 415.90 Oct 408.30 Dec 407.20 Jan 406.00 Mar 403.00 May 401.20 Jul 401.00 Aug 399.10 Sep 394.90 Oct 389.70 Dec 387.70 Jul 386.20 Oct 386.20 Dec 380.60