CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 737 1-4 Mar 761 May 773 1-4 Jul 779 3-4 Sep 788 3-4 Dec 800 1-2 Mar 806 1-2 May 807 Jul 787 Sep 784 1-2 Dec 791 1-2 Mar 782 3-4 May 768 1-2 Jul 744 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 635 Mar 646 1-4 May 647 1-4 Jul 644 1-4 Sep 608 1-2 Dec 598 Mar 605 1-2 May 608 3-4 Jul 607 3-4 Sep 573 1-4 Dec 561 3-4 Jul 567 1-4 Dec 525 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 361 1-4 Mar 357 3-4 May 357 1-4 Jul 357 3-4 Sep 355 3-4 Dec 355 3-4 Mar 348 May 364 1-2 Jul 352 1-2 Sep 368 1-4 Jul 345 3-4 Sep 361 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1438 1-2 Mar 1446 1-2 May 1454 Jul 1458 1-2 Aug 1441 Sep 1399 Nov 1377 3-4 Jan 1380 1-2 Mar 1374 3-4 May 1372 3-4 Jul 1374 3-4 Aug 1364 Sep 1343 3-4 Nov 1324 1-4 Jan 1326 1-2 Mar 1316 May 1311 1-4 Jul 1320 3-4 Aug 1310 Sep 1289 3-4 Nov 1266 1-2 Jul 1262 1-2 Nov 1211 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 67.59 Jan 65.22 Mar 64.44 May 63.81 Jul 63.19 Aug 62.62 Sep 62.08 Oct 61.49 Dec 61.15 Jan 60.86 Mar 60.50 May 60.21 Jul 60.01 Aug 59.72 Sep 59.33 Oct 58.84 Dec 58.69 Jul 58.50 Oct 58.30 Dec 58.22 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 424.50 Jan 424.10 Mar 422.80 May 420.80 Jul 420.00 Aug 416.00 Sep 409.80 Oct 402.50 Dec 401.50 Jan 400.50 Mar 397.50 May 395.70 Jul 395.40 Aug 393.50 Sep 389.30 Oct 384.10 Dec 382.10 Jul 380.60 Oct 380.60 Dec 374.70