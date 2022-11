CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 756 3-4 Mar 780 3-4 May 792 1-4 Jul 797 1-4 Sep 805 1-4 Dec 816 1-2 Mar 821 1-2 May 817 1-2 Jul 783 1-4 Sep 771 Dec 782 Mar 773 1-4 May 759 Jul 727 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 668 3-4 Mar 671 1-4 May 669 3-4 Jul 664 1-2 Sep 621 1-2 Dec 611 Mar 617 3-4 May 620 1-2 Jul 619 Sep 579 1-4 Dec 569 Jul 574 1-2 Dec 532 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 387 1-2 Mar 379 1-4 May 380 Jul 381 1-4 Sep 373 3-4 Dec 373 3-4 Mar 366 May 382 1-2 Jul 370 1-2 Sep 386 1-4 Jul 363 3-4 Sep 379 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1457 1-4 Mar 1462 3-4 May 1470 Jul 1473 1-4 Aug 1454 3-4 Sep 1414 Nov 1395 Jan 1395 1-4 Mar 1385 May 1380 Jul 1379 3-4 Aug 1369 Sep 1348 3-4 Nov 1323 1-4 Jan 1325 1-2 Mar 1315 May 1310 1-4 Jul 1319 3-4 Aug 1309 Sep 1288 3-4 Nov 1262 1-2 Jul 1258 1-2 Nov 1207 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 76.07 Jan 73.12 Mar 71.31 May 69.65 Jul 68.23 Aug 67.02 Sep 66.05 Oct 65.18 Dec 64.68 Jan 64.16 Mar 63.55 May 63.01 Jul 62.57 Aug 62.10 Sep 61.66 Oct 60.90 Dec 60.71 Jul 60.33 Oct 60.10 Dec 60.02 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 413.60 Jan 411.70 Mar 409.30 May 406.90 Jul 406.00 Aug 402.30 Sep 396.70 Oct 390.30 Dec 389.90 Jan 388.90 Mar 385.70 May 384.10 Jul 384.10 Aug 381.70 Sep 377.40 Oct 371.50 Dec 369.60 Jul 368.10 Oct 368.10 Dec 362.20