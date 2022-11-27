Global Forecast - Asia as of 13:30 GMT Sunday, November 27, 2022
Minimum and maximum temperatures in Celsius, precipitation in centimeters and weather conditions as recorded for the previous day (Nov 26 except Asia and Australia where data is for Nov 27) and forecast for the current and following day in each city as of 1330 GMT:
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CITY;MIN;MAX;COND;PRECIP;MIN;MAX;COND;MIN;MAX;COND
Abidjan;24;30;pc;6.86;24;29;pc;24;29;rn
Abu Dhabi;19;31;pc;0;20;31;clr;21;31;clr
Aleppo;8;13;c;1.47;11;14;c;10;14;c
Algiers;12;18;pc;0;8;17;rn;8;15;rn
Amsterdam;8;8;rn;0;6;10;rn;5;9;c
Anchorage;-19;-9;clr;0;-22;-14;clr;-22;-15;clr
Ashgabat;6;22;pc;0;3;16;pc;3;14;pc
Astana;-23;-17;clr;0;-19;-12;clr;-15;-9;c
Asuncion;21;35;clr;0;22;34;clr;22;34;clr
Athens;11;15;pc;0;8;13;rn;11;16;pc
Auckland;13;20;rn;0.58;14;19;c;17;21;rn
Baghdad;8;22;clr;0;13;22;c;14;26;pc
Bahrain;23;30;clr;0;24;27;clr;21;27;pc
Banda Aceh;22;32;rn;0;22;32;c;22;32;c
Bangalore;18;27;pc;0;18;28;c;17;28;c
Bangkok;26;32;rn;15.62;26;31;rn;26;32;rn
Barcelona;11;17;pc;0;7;14;rn;6;15;clr
Beijing;1;7;pc;0;-5;13;pc;-8;-4;pc
Belgrade;-1;6;pc;0.03;-1;7;c;1;7;pc
Berlin;3;7;pc;0.51;2;6;c;0;4;c
Bogota;7;18;rn;14.66;8;18;rn;7;18;rn
Brasilia;17;26;rn;5.08;16;27;rn;17;26;rn
Bratislava;-2;10;pc;1.52;-2;3;c;-1;3;c
Brisbane;22;28;pc;0;21;32;rn;19;31;c
Brussels;6;8;rn;0;3;8;c;2;8;pc
Bucharest;-1;9;c;0;0;2;sn;-1;6;rn
Budapest;-2;6;c;0;-2;6;c;1;6;pc
Buenos Aires;21;32;pc;0;22;32;clr;23;34;pc
Bujumbura;18;30;rn;1.98;18;28;rn;18;29;rn
Busan;8;17;pc;0;13;18;pc;-6;16;rn
Cairo;15;20;c;0;13;23;pc;14;22;clr
Cape Town;14;26;clr;0;18;31;pc;16;28;pc
Caracas;21;30;rn;2.41;20;29;rn;20;30;pc
Chennai;23;30;pc;0.03;22;30;pc;22;30;pc
Chicago;2;7;rn;0;4;9;pc;-2;13;c
Colombo;23;31;pc;0.38;23;31;pc;23;31;pc
Copenhagen;3;7;c;1.32;1;4;c;-2;5;c
Dakar;23;29;clr;0;23;29;clr;23;29;clr
Dallas;5;17;pc;20.78;13;19;clr;3;24;c
Dar es Salaam;24;27;rn;4.67;25;32;pc;25;31;rn
Denver;0;10;pc;0.84;-7;12;pc;-13;-4;sn
Dhahran;19;33;clr;0;19;30;clr;16;29;pc
Dhaka;19;30;clr;0;19;29;pc;20;30;pc
Dili;25;30;rn;2.29;25;30;rn;24;31;rn
Dubai;22;31;clr;0;21;32;clr;23;34;clr
Dublin;5;11;rn;5.59;3;9;clr;6;9;pc
Dushanbe;3;18;clr;0;2;17;pc;-1;9;pc
Gibraltar;14;22;pc;0;12;20;pc;12;19;clr
Hanoi;24;30;pc;7.57;24;32;pc;22;31;rn
Harare;16;26;rn;0.99;15;26;rn;14;26;rn
Havana;19;29;c;0;20;29;pc;21;29;c
Helsinki;-2;-1;sn;7.09;-3;-1;c;-1;0;c
Ho Chi Minh City;24;32;pc;3.12;24;32;rn;24;32;rn
Hong Kong;24;28;rn;2.49;24;30;rn;23;30;pc
Honolulu;22;27;c;0.25;22;26;rn;23;28;rn
Hyderabad;17;31;pc;0;16;31;pc;16;31;pc
Islamabad;9;32;pc;0;9;31;pc;9;31;pc
Istanbul;8;12;pc;0.61;11;12;c;11;13;c
Jakarta;26;31;rn;2.29;26;33;rn;25;34;rn
Jeddah;24;30;clr;0;24;31;clr;24;33;pc
Jerusalem;10;18;c;10.74;10;20;c;7;16;pc
Johannesburg;11;23;rn;19.58;11;23;rn;12;23;pc
Kabul;1;21;clr;0;0;20;clr;0;19;clr
Karachi;17;30;clr;0;17;31;clr;17;31;pc
Kathmandu;10;22;pc;0;10;28;pc;10;29;pc
Khartoum;20;36;clr;0;20;37;clr;20;37;clr
Kiev;-3;0;sn;2.54;2;2;sn;-3;2;c
Kingston;26;31;pc;0;26;31;pc;26;31;pc
Kinshasa;24;32;rn;30.33;24;32;rn;23;32;rn
Kolkata;17;29;pc;0;17;28;pc;17;28;pc
Kuala Lumpur;24;32;rn;5.33;24;32;rn;24;31;rn
Kuwait;14;28;pc;0;15;27;pc;15;28;pc
La Paz;4;11;pc;0;4;11;rn;3;11;pc
Lagos;24;33;pc;0;23;30;rn;23;30;rn
Lima;17;22;pc;0.03;16;21;pc;16;22;clr
Lisbon;11;18;rn;0;8;15;c;7;14;pc
London;5;13;c;0.51;4;9;c;3;8;c
Los Angeles;11;22;clr;0;9;19;pc;8;19;pc
Luanda;26;26;rn;15.75;25;27;rn;26;29;rn
Madrid;4;16;c;0;1;12;pc;4;11;c
Male;27;31;pc;0;27;31;clr;27;31;pc
Manaus;24;30;pc;4.83;24;29;rn;24;29;rn
Manila;24;31;clr;0.28;24;31;rn;24;32;rn
Mecca;24;34;clr;0;24;34;clr;25;35;pc
Melbourne;9;22;c;1.09;10;20;pc;10;20;pc
Mexico City;9;24;clr;0;10;24;pc;11;24;c
Miami;22;30;pc;0;23;29;pc;24;28;pc
Minsk;-1;-1;c;6.1;-1;-1;sn;-4;-1;sn
Mogadishu;25;36;c;0;25;36;pc;25;37;pc
Montevideo;18;27;clr;0;18;28;clr;18;30;c
Montreal;1;8;rn;0;-6;4;sn;-3;0;c
Moscow;-7;-4;c;0;-6;-4;c;-9;-1;pc
Mumbai;22;32;pc;0;22;31;pc;23;32;pc
Nairobi;14;25;c;0;15;27;rn;14;26;pc
New Delhi;12;28;pc;0;11;29;pc;11;29;pc
New York;11;14;rn;0;2;12;pc;7;9;clr
Nicosia;10;19;pc;0.64;14;19;c;11;17;c
Novosibirsk;-28;-25;pc;1.32;-25;-20;c;-23;-18;clr
Osaka-shi;8;18;clr;2.16;13;21;pc;12;22;rn
Oslo;1;3;rn;7.82;-1;1;sn;-3;0;sn
Ottawa;-1;7;rn;0;-7;1;sn;-4;1;c
Pago Pago;26;30;rn;2.57;26;29;rn;26;29;rn
Panama City;23;30;rn;1.83;23;30;rn;23;31;rn
Paramaribo;26;30;rn;1.02;24;30;rn;23;31;rn
Paris;9;9;rn;0;6;11;rn;2;8;c
Perth;14;25;clr;0;19;31;clr;23;37;clr
Phnom Penh;26;32;rn;31.24;25;33;rn;24;34;rn
Port Moresby;25;33;rn;3.3;27;34;rn;27;34;rn
Port-au-prince;19;34;clr;0;19;34;clr;19;34;pc
Prague;-2;6;pc;3.73;0;1;c;-3;1;c
Pyongyang;5;10;rn;0;9;15;rn;-14;9;c
Quito;8;18;rn;12.22;8;18;rn;8;18;rn
Rabat;13;27;clr;0;9;22;pc;10;21;clr
Recife;27;31;pc;0;26;31;pc;26;31;c
Reykjavik;0;5;pc;6.63;0;3;pc;4;5;rn
Riga;-4;-2;c;4.39;-3;-2;c;-1;0;c
Rio de Janeiro;23;27;rn;9.42;23;27;rn;23;27;pc
Riyadh;16;28;clr;0;14;27;c;14;27;pc
Rome;6;16;clr;11.58;8;13;c;7;14;c
Saint Petersburg;-3;-2;sn;0.63;-5;0;c;-4;-1;c
San Francisco;7;16;pc;0;4;15;pc;5;14;clr
San Jose;18;22;rn;10.74;19;21;rn;18;21;pc
San Juan;23;29;pc;0;23;29;pc;23;29;pc
San Salvador;19;28;rn;9.07;19;28;rn;20;30;clr
Sana'a;5;25;pc;0;5;25;clr;5;25;clr
Santiago;14;37;clr;0;14;34;clr;14;33;clr
Santo Domingo;22;31;clr;4.32;21;30;clr;21;30;pc
Sao Paulo;8;16;rn;0;7;14;c;7;14;pc
Seattle;2;8;rn;3.94;-2;5;sn;2;3;c
Seoul;7;13;pc;0;14;17;rn;-7;14;c
Shanghai;17;20;pc;0;14;22;rn;4;14;rn
Singapore;25;31;rn;2.51;25;31;rn;25;31;rn
Sofia;1;6;pc;0;-2;3;sn;1;4;c
St. John's;21;31;pc;0.25;21;31;clr;21;31;clr
Stockholm;-1;2;c;1.07;0;5;c;-1;3;c
Sydney;19;28;c;0.58;15;24;pc;12;24;clr
Taipei City;23;30;pc;5.69;23;30;clr;18;29;pc
Tallinn;-3;1;sn;7.77;-4;1;c;-2;0;c
Tashkent;8;18;pc;0;3;13;rn;2;10;rn
Tbilisi;7;15;pc;2.03;6;12;clr;5;9;c
Tehran;7;19;pc;0.51;6;16;c;7;17;c
Tel Aviv;12;24;c;2.29;12;25;c;9;21;c
Tirana;5;14;rn;0;5;15;clr;8;17;c
Tokyo;7;13;clr;7.8;10;16;pc;14;17;rn
Toronto;2;6;rn;0;0;5;c;5;6;c
Tripoli;13;17;rn;8.08;13;19;pc;9;20;clr
Tunis;8;18;rn;18.26;9;19;pc;6;17;rn
Ulan Bator;-27;-15;sn;0.08;-36;-27;pc;-31;-24;pc
Vancouver;-1;7;c;7.65;-3;3;c;1;2;rn
Vienna;-1;9;pc;4.55;0;6;c;-2;4;c
Vientiane;23;30;rn;8.92;23;27;pc;23;28;rn
Vilnius;-4;0;c;3.76;-4;-1;sn;-4;-1;sn
Warsaw;-1;4;sn;2.03;-4;2;c;-6;1;c
Wellington;12;15;rn;0;14;18;pc;16;20;c
Yangon;23;29;rn;28.24;23;29;rn;24;31;rn
Yerevan;1;10;rn;18.14;1;9;pc;3;9;pc
Legend: clr...clear;pc...partly cloudy;c...cloudy;rn...rain;sn...snow
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