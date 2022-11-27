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Global Forecast-Asia

By Associated Press
2022/11/27 21:30
Global Forecast-Asia

Global Forecast - Asia as of 13:30 GMT Sunday, November 27, 2022

Minimum and maximum temperatures in Celsius, precipitation in centimeters and weather conditions as recorded for the previous day (Nov 26 except Asia and Australia where data is for Nov 27) and forecast for the current and following day in each city as of 1330 GMT:

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CITY;MIN;MAX;COND;PRECIP;MIN;MAX;COND;MIN;MAX;COND

Abidjan;24;30;pc;6.86;24;29;pc;24;29;rn

Abu Dhabi;19;31;pc;0;20;31;clr;21;31;clr

Aleppo;8;13;c;1.47;11;14;c;10;14;c

Algiers;12;18;pc;0;8;17;rn;8;15;rn

Amsterdam;8;8;rn;0;6;10;rn;5;9;c

Anchorage;-19;-9;clr;0;-22;-14;clr;-22;-15;clr

Ashgabat;6;22;pc;0;3;16;pc;3;14;pc

Astana;-23;-17;clr;0;-19;-12;clr;-15;-9;c

Asuncion;21;35;clr;0;22;34;clr;22;34;clr

Athens;11;15;pc;0;8;13;rn;11;16;pc

Auckland;13;20;rn;0.58;14;19;c;17;21;rn

Baghdad;8;22;clr;0;13;22;c;14;26;pc

Bahrain;23;30;clr;0;24;27;clr;21;27;pc

Banda Aceh;22;32;rn;0;22;32;c;22;32;c

Bangalore;18;27;pc;0;18;28;c;17;28;c

Bangkok;26;32;rn;15.62;26;31;rn;26;32;rn

Barcelona;11;17;pc;0;7;14;rn;6;15;clr

Beijing;1;7;pc;0;-5;13;pc;-8;-4;pc

Belgrade;-1;6;pc;0.03;-1;7;c;1;7;pc

Berlin;3;7;pc;0.51;2;6;c;0;4;c

Bogota;7;18;rn;14.66;8;18;rn;7;18;rn

Brasilia;17;26;rn;5.08;16;27;rn;17;26;rn

Bratislava;-2;10;pc;1.52;-2;3;c;-1;3;c

Brisbane;22;28;pc;0;21;32;rn;19;31;c

Brussels;6;8;rn;0;3;8;c;2;8;pc

Bucharest;-1;9;c;0;0;2;sn;-1;6;rn

Budapest;-2;6;c;0;-2;6;c;1;6;pc

Buenos Aires;21;32;pc;0;22;32;clr;23;34;pc

Bujumbura;18;30;rn;1.98;18;28;rn;18;29;rn

Busan;8;17;pc;0;13;18;pc;-6;16;rn

Cairo;15;20;c;0;13;23;pc;14;22;clr

Cape Town;14;26;clr;0;18;31;pc;16;28;pc

Caracas;21;30;rn;2.41;20;29;rn;20;30;pc

Chennai;23;30;pc;0.03;22;30;pc;22;30;pc

Chicago;2;7;rn;0;4;9;pc;-2;13;c

Colombo;23;31;pc;0.38;23;31;pc;23;31;pc

Copenhagen;3;7;c;1.32;1;4;c;-2;5;c

Dakar;23;29;clr;0;23;29;clr;23;29;clr

Dallas;5;17;pc;20.78;13;19;clr;3;24;c

Dar es Salaam;24;27;rn;4.67;25;32;pc;25;31;rn

Denver;0;10;pc;0.84;-7;12;pc;-13;-4;sn

Dhahran;19;33;clr;0;19;30;clr;16;29;pc

Dhaka;19;30;clr;0;19;29;pc;20;30;pc

Dili;25;30;rn;2.29;25;30;rn;24;31;rn

Dubai;22;31;clr;0;21;32;clr;23;34;clr

Dublin;5;11;rn;5.59;3;9;clr;6;9;pc

Dushanbe;3;18;clr;0;2;17;pc;-1;9;pc

Gibraltar;14;22;pc;0;12;20;pc;12;19;clr

Hanoi;24;30;pc;7.57;24;32;pc;22;31;rn

Harare;16;26;rn;0.99;15;26;rn;14;26;rn

Havana;19;29;c;0;20;29;pc;21;29;c

Helsinki;-2;-1;sn;7.09;-3;-1;c;-1;0;c

Ho Chi Minh City;24;32;pc;3.12;24;32;rn;24;32;rn

Hong Kong;24;28;rn;2.49;24;30;rn;23;30;pc

Honolulu;22;27;c;0.25;22;26;rn;23;28;rn

Hyderabad;17;31;pc;0;16;31;pc;16;31;pc

Islamabad;9;32;pc;0;9;31;pc;9;31;pc

Istanbul;8;12;pc;0.61;11;12;c;11;13;c

Jakarta;26;31;rn;2.29;26;33;rn;25;34;rn

Jeddah;24;30;clr;0;24;31;clr;24;33;pc

Jerusalem;10;18;c;10.74;10;20;c;7;16;pc

Johannesburg;11;23;rn;19.58;11;23;rn;12;23;pc

Kabul;1;21;clr;0;0;20;clr;0;19;clr

Karachi;17;30;clr;0;17;31;clr;17;31;pc

Kathmandu;10;22;pc;0;10;28;pc;10;29;pc

Khartoum;20;36;clr;0;20;37;clr;20;37;clr

Kiev;-3;0;sn;2.54;2;2;sn;-3;2;c

Kingston;26;31;pc;0;26;31;pc;26;31;pc

Kinshasa;24;32;rn;30.33;24;32;rn;23;32;rn

Kolkata;17;29;pc;0;17;28;pc;17;28;pc

Kuala Lumpur;24;32;rn;5.33;24;32;rn;24;31;rn

Kuwait;14;28;pc;0;15;27;pc;15;28;pc

La Paz;4;11;pc;0;4;11;rn;3;11;pc

Lagos;24;33;pc;0;23;30;rn;23;30;rn

Lima;17;22;pc;0.03;16;21;pc;16;22;clr

Lisbon;11;18;rn;0;8;15;c;7;14;pc

London;5;13;c;0.51;4;9;c;3;8;c

Los Angeles;11;22;clr;0;9;19;pc;8;19;pc

Luanda;26;26;rn;15.75;25;27;rn;26;29;rn

Madrid;4;16;c;0;1;12;pc;4;11;c

Male;27;31;pc;0;27;31;clr;27;31;pc

Manaus;24;30;pc;4.83;24;29;rn;24;29;rn

Manila;24;31;clr;0.28;24;31;rn;24;32;rn

Mecca;24;34;clr;0;24;34;clr;25;35;pc

Melbourne;9;22;c;1.09;10;20;pc;10;20;pc

Mexico City;9;24;clr;0;10;24;pc;11;24;c

Miami;22;30;pc;0;23;29;pc;24;28;pc

Minsk;-1;-1;c;6.1;-1;-1;sn;-4;-1;sn

Mogadishu;25;36;c;0;25;36;pc;25;37;pc

Montevideo;18;27;clr;0;18;28;clr;18;30;c

Montreal;1;8;rn;0;-6;4;sn;-3;0;c

Moscow;-7;-4;c;0;-6;-4;c;-9;-1;pc

Mumbai;22;32;pc;0;22;31;pc;23;32;pc

Nairobi;14;25;c;0;15;27;rn;14;26;pc

New Delhi;12;28;pc;0;11;29;pc;11;29;pc

New York;11;14;rn;0;2;12;pc;7;9;clr

Nicosia;10;19;pc;0.64;14;19;c;11;17;c

Novosibirsk;-28;-25;pc;1.32;-25;-20;c;-23;-18;clr

Osaka-shi;8;18;clr;2.16;13;21;pc;12;22;rn

Oslo;1;3;rn;7.82;-1;1;sn;-3;0;sn

Ottawa;-1;7;rn;0;-7;1;sn;-4;1;c

Pago Pago;26;30;rn;2.57;26;29;rn;26;29;rn

Panama City;23;30;rn;1.83;23;30;rn;23;31;rn

Paramaribo;26;30;rn;1.02;24;30;rn;23;31;rn

Paris;9;9;rn;0;6;11;rn;2;8;c

Perth;14;25;clr;0;19;31;clr;23;37;clr

Phnom Penh;26;32;rn;31.24;25;33;rn;24;34;rn

Port Moresby;25;33;rn;3.3;27;34;rn;27;34;rn

Port-au-prince;19;34;clr;0;19;34;clr;19;34;pc

Prague;-2;6;pc;3.73;0;1;c;-3;1;c

Pyongyang;5;10;rn;0;9;15;rn;-14;9;c

Quito;8;18;rn;12.22;8;18;rn;8;18;rn

Rabat;13;27;clr;0;9;22;pc;10;21;clr

Recife;27;31;pc;0;26;31;pc;26;31;c

Reykjavik;0;5;pc;6.63;0;3;pc;4;5;rn

Riga;-4;-2;c;4.39;-3;-2;c;-1;0;c

Rio de Janeiro;23;27;rn;9.42;23;27;rn;23;27;pc

Riyadh;16;28;clr;0;14;27;c;14;27;pc

Rome;6;16;clr;11.58;8;13;c;7;14;c

Saint Petersburg;-3;-2;sn;0.63;-5;0;c;-4;-1;c

San Francisco;7;16;pc;0;4;15;pc;5;14;clr

San Jose;18;22;rn;10.74;19;21;rn;18;21;pc

San Juan;23;29;pc;0;23;29;pc;23;29;pc

San Salvador;19;28;rn;9.07;19;28;rn;20;30;clr

Sana'a;5;25;pc;0;5;25;clr;5;25;clr

Santiago;14;37;clr;0;14;34;clr;14;33;clr

Santo Domingo;22;31;clr;4.32;21;30;clr;21;30;pc

Sao Paulo;8;16;rn;0;7;14;c;7;14;pc

Seattle;2;8;rn;3.94;-2;5;sn;2;3;c

Seoul;7;13;pc;0;14;17;rn;-7;14;c

Shanghai;17;20;pc;0;14;22;rn;4;14;rn

Singapore;25;31;rn;2.51;25;31;rn;25;31;rn

Sofia;1;6;pc;0;-2;3;sn;1;4;c

St. John's;21;31;pc;0.25;21;31;clr;21;31;clr

Stockholm;-1;2;c;1.07;0;5;c;-1;3;c

Sydney;19;28;c;0.58;15;24;pc;12;24;clr

Taipei City;23;30;pc;5.69;23;30;clr;18;29;pc

Tallinn;-3;1;sn;7.77;-4;1;c;-2;0;c

Tashkent;8;18;pc;0;3;13;rn;2;10;rn

Tbilisi;7;15;pc;2.03;6;12;clr;5;9;c

Tehran;7;19;pc;0.51;6;16;c;7;17;c

Tel Aviv;12;24;c;2.29;12;25;c;9;21;c

Tirana;5;14;rn;0;5;15;clr;8;17;c

Tokyo;7;13;clr;7.8;10;16;pc;14;17;rn

Toronto;2;6;rn;0;0;5;c;5;6;c

Tripoli;13;17;rn;8.08;13;19;pc;9;20;clr

Tunis;8;18;rn;18.26;9;19;pc;6;17;rn

Ulan Bator;-27;-15;sn;0.08;-36;-27;pc;-31;-24;pc

Vancouver;-1;7;c;7.65;-3;3;c;1;2;rn

Vienna;-1;9;pc;4.55;0;6;c;-2;4;c

Vientiane;23;30;rn;8.92;23;27;pc;23;28;rn

Vilnius;-4;0;c;3.76;-4;-1;sn;-4;-1;sn

Warsaw;-1;4;sn;2.03;-4;2;c;-6;1;c

Wellington;12;15;rn;0;14;18;pc;16;20;c

Yangon;23;29;rn;28.24;23;29;rn;24;31;rn

Yerevan;1;10;rn;18.14;1;9;pc;3;9;pc

Legend: clr...clear;pc...partly cloudy;c...cloudy;rn...rain;sn...snow

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