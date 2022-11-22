Saudi Arabia 2, Argentina 1

|Saudi Arabia
|0
|2
|—
|2
|Argentina
|1
|0
|—
|1
First Half_1, Argentina, Messi, (penalty kick), 10th minute.
Second Half_2, Saudi Arabia, AlShehri, (Al Birakan), 48th; 3, Saudi Arabia, Al-Dawsari, 53rd.
Goalies_Saudi Arabia, Mohammed Alowais, Nawaf Alaqidi, Mohammed Alyami; Argentina, Emilano Martinez, Franco Armani, Geronimo Rulli.
Yellow Cards_Almalki, Saudi Arabia, 67th; Albulayhi, Saudi Arabia, 75th; Al-Dawsari, Saudi Arabia, 79th; Abdulhamid, Saudi Arabia, 82nd; Alabid, Saudi Arabia, 88th; Alowais, Saudi Arabia, 90th+2.
Referee_Slavko Vincic. Assistant Referees_Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic, Pol van Boekel. 4th Official_Maguette Ndiaye.
A_88,012.
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