CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 799 1-4 Mar 818 1-4 May 827 1-2 Jul 831 Sep 836 3-4 Dec 845 Mar 847 3-4 May 842 3-4 Jul 804 1-2 Sep 792 1-4 Dec 800 1-2 Mar 791 3-4 May 777 1-2 Jul 740 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 659 1-2 Mar 663 1-2 May 662 1-2 Jul 657 1-4 Sep 619 1-4 Dec 607 1-4 Mar 614 May 616 3-4 Jul 615 1-2 Sep 575 1-4 Dec 566 Jul 571 1-2 Dec 529 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 398 3-4 Mar 395 May 394 1-4 Jul 397 Sep 391 1-4 Dec 391 1-4 Mar 383 1-2 May 400 Jul 388 Sep 403 3-4 Jul 381 1-4 Sep 397 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1436 3-4 Mar 1441 3-4 May 1448 Jul 1450 3-4 Aug 1433 3-4 Sep 1397 Nov 1378 1-2 Jan 1380 Mar 1370 May 1365 1-4 Jul 1365 Aug 1354 1-4 Sep 1334 Nov 1312 Jan 1313 3-4 Mar 1303 1-4 May 1298 1-2 Jul 1308 Aug 1297 1-4 Sep 1277 Nov 1253 1-4 Jul 1249 1-4 Nov 1198 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 73.00 Jan 70.73 Mar 69.06 May 67.68 Jul 66.53 Aug 65.52 Sep 64.63 Oct 63.82 Dec 63.35 Jan 62.89 Mar 62.29 May 61.82 Jul 61.42 Aug 60.87 Sep 60.31 Oct 59.62 Dec 59.45 Jul 59.20 Oct 58.91 Dec 58.85 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 411.40 Jan 408.00 Mar 404.00 May 401.10 Jul 400.40 Aug 396.90 Sep 392.00 Oct 386.50 Dec 386.20 Jan 385.20 Mar 382.20 May 380.40 Jul 380.50 Aug 378.20 Sep 373.70 Oct 368.50 Dec 368.30 Jul 366.80 Oct 366.80 Dec 360.90