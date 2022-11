TOULOUSE, France (AP) — France has beaten Japan 35-17 in a rugby test at Stadium de Toulouse.

France 35 (Damian Penaud 2, Charles Ollivon, Anthony Jelonch tries; Thomas Ramos 3 conversions, 3 penalties), Japan 17 (Naoto Saito, Siosaia Fifita tries; Seungsin Lee 2 conversions, penalty). HT: 21-3