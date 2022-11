EDINBURGH, Scotland (AP) — Scotland has beaten Argentina 52-29 in a rugby test at Murrayfield.

Scotland 52 (Darcy Graham 3, Sione Tuipulotu 2, Duhan van der Merwe, Cameron Redpath, Stuart Hogg tries; Finn Russell 6 conversions), Argentina 29 (Jeronimo de la Fuente, Matias Alemanno, Emiliano Boffelli, Igancio Ruiz tries; Boffelli 2 conversions, penalty, Nicolas Sanchez conversion). HT: 19-15