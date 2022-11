GENOA, Italy (AP) — South Africa has beaten Italy 63-21 in a rugby test at Stadio Luigi Ferraris.

___

South Africa 63 (Kurt-Lee Arendse 2, Bongi Mbonambi, Cheslin Kolbe, Kwagga Smith, Malcolm Marx, Steven Kitshoff, Damian Willemse, Cobus Reinach tries; Kolbe conversion, 2 penalties, Manie Libbok 5 conversions), Italy 21 (Ange Capuozzo, Lorenzo Cannone tries; Tommaso Allan conversion, 3 penalties). HT: 18-13