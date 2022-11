BC-SOC--World Cup Glance,1014 World Cup Glance

%byline(By The Associated Press%)

Qatar FIRST ROUND GROUP A P W D L GF GA Pts Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 Netherlands 0 0 0 0 0 0 0 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 Sunday, Nov. 20 Al Khor

Qatar vs. Ecuador, 1600 GMT

Monday, Nov. 21 Doha (Al Thumama)

Senegal vs. Netherlands, 1600 GMT

Friday, Nov. 25 Doha (Al Thumama)

Qatar vs. Senegal, 1300 GMT

Al Rayyan (Khalifa)

Netherlands vs. Ecuador, 1600 GMT

Tuesday, Nov. 29 Al Khor

Netherlands vs. Qatar, 1500 GMT

Al Rayyan (Khalifa)

Ecuador vs. Senegal, 1500 GMT

GROUP B P W D L GF GA Pts England 0 0 0 0 0 0 0 Iran 0 0 0 0 0 0 0 United States 0 0 0 0 0 0 0 Wales 0 0 0 0 0 0 0 Monday, Nov. 21 Al Rayyan (Khalifa)

England vs. Iran, 1300 GMT

Al Rayyan (Ahmad bin Ali)

United States vs. Wales, 1900 GMT

Friday, Nov. 25 Al Rayyan (Ahmad bin Ali)

Wales vs. Iran, 1000 GMT

Al Khor

England vs. United States, 1900 GMT

Tuesday, Nov. 29 Al Rayyan (Ahmad bin Ali)

Wales vs. England, 1900 GMT

Doha (Al Thumama)

Iran vs. United States, 1900 GMT

GROUP C P W D L GF GA Pts Argentina 0 0 0 0 0 0 0 Mexico 0 0 0 0 0 0 0 Poland 0 0 0 0 0 0 0 Saudi Arabia 0 0 0 0 0 0 0 Tuesday, Nov. 22 Lusail

Argentina vs. Saudi Arabia, 1000 GMT

Doha (974)

Mexico vs. Poland, 1600 GMT

Saturday, Nov. 26 Al Rayyan (Education City)

Poland vs. Saudi Arabia, 1300 GMT

Lusail

Argentina vs. Mexico, 1900 GMT

Wednesday, Nov. 30 Doha (974)

Poland vs. Argentina, 1900 GMT

Lusail

Saudi Arabia vs. Mexico, 1900 GMT

GROUP D P W D L GF GA Pts Australia 0 0 0 0 0 0 0 Denmark 0 0 0 0 0 0 0 France 0 0 0 0 0 0 0 Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 Tuesday, Nov. 22 Al Rayyan (Education City)

Denmark vs. Tunisia 1300 GMT

Al Wakrah

France vs. Australia, 1900 GMT

Saturday, Nov. 26 Al Wakrah

Tunisia vs. Australia, 1000 GMT

Doha (974)

France vs. Denmark, 1600 GMT

Wednesday, Nov. 30 Al Rayyan (Education City)

Tunisia vs. France, 1500 GMT

Al Wakrah

Australia vs. Denmark, 1500 GMT

GROUP E P W D L GF GA Pts Germany 0 0 0 0 0 0 0 Japan 0 0 0 0 0 0 0 Spain 0 0 0 0 0 0 0 Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0 Wednesday, Nov. 23 Al Rayyan (Khalifa)

Germany vs. Japan, 1300 GMT

Doha (Al Thumama)

Spain vs. Costa Rica, 1600 GMT

Sunday, Nov. 27 Al Rayyan (Ahmad bin Ali)

Japan vs. Costa Rica, 1000 GMT

Al Khor

Spain vs. Germany, 1900 GMT

Thursday, Dec. 1 Al Rayyan (Khalifa)

Japan vs. Spain, 1900 GMT

Al Khor

Costa Rica vs. Germany, 1900 GMT

GROUP F P W D L GF GA Pts Belgium 0 0 0 0 0 0 0 Canada 0 0 0 0 0 0 0 Croatia 0 0 0 0 0 0 0 Morocco 0 0 0 0 0 0 0 Wednesday, Nov. 23 Al Khor

Morocco vs. Croatia, 1000 GMT

Al Rayyan (Ahmad bin Ali)

Belgium vs. Canada, 1900 GMT

Sunday, Nov. 27 Doha (Al Thumama)

Belgium vs. Morocco, 1300 GMT

Al Rayyan (Khalifa)

Croatia vs. Canada, 1600 GMT

Thursday, Dec. 1 Al Rayyan (Ahmad bin Ali)

Croatia vs. Belgium, 1500 GMT

Doha (Al Thumama)

Canada vs. Morocco, 1500 GMT

GROUP G P W D L GF GA Pts Brazil 0 0 0 0 0 0 0 Cameroon 0 0 0 0 0 0 0 Serbia 0 0 0 0 0 0 0 Switzerland 0 0 0 0 0 0 0 Thursday, Nov. 24 Al Wakrah

Switzerland vs. Cameroon, 1000 GMT

Lusail

Brazil vs. Serbia, 1900 GMT

Monday, Nov. 28 Al Wakrah

Cameroon vs. Serbia, 1000 GMT

Doha (974)

Brazil vs. Switzerland, 1600 GMT

Friday, Dec. 2 Lusail

Cameroon vs. Brazil, 1900 GMT

Doha (974)

Serbia vs. Switzerland, 1900 GMT

GROUP H P W D L GF GA Pts Ghana 0 0 0 0 0 0 0 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 South Korea 0 0 0 0 0 0 0 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 Thursday, Nov. 24 Al Rayyan (Education City)

Uruguay vs. South Korea, 1300 GMT

Doha (974)

Portugal vs. Ghana, 1600 GMT

Monday, Nov. 28 Al Rayyan (Education City)

South Korea vs. Ghana, 1300 GMT

Lusail

Portugal vs. Uruguay, 1900 GMT

Friday, Dec. 2 Al Rayyan (Education City)

South Korea vs. Portugal, 1500 GMT

Al Wakrah

Ghana vs. Uruguay, 1500 GMT

SECOND ROUND Saturday, Dec. 3 Al Rayyan (Khalifa)

Group A winner vs. Group B second place, 1500 GMT

Al Rayyan (Ahmad bin Ali)

Group C winner vs. Group D second place, 1900 GMT

Sunday, Dec. 4 Doha (Al Thumama)

Group D winner vs. Group C second place, 1500 GMT

Al Khor

Group B winner vs. Group A second place, 1900 GMT

Monday, Dec. 5 Al Wakrah

Group E winner vs. Group F second place, 1500 GMT

Doha (974)

Group G winner vs. Group H second place, 1900 GMT

Tuesday, Dec. 6 Al Rayyan (Education City)

Group F winner vs. Group E second place, 1500 GMT

Lusail

Group H winner vs. Group G second place, 1900 GMT

QUARTERFINALS Friday, Dec. 9 Al Rayyan (Education City)

Al Wakrah winner vs. Doha (974) winner, 1500 GMT

Lusail

Al Rayyan (Khalifa) winner Al Rayyan (Education City) winner, 1900 GMT

Saturday, Dec. 10 Doha (Al Thumama)

Al Rayyan (Education City) winner vs. Lusail winner, 1500 GMT

Al Khor

Al Khor winner vs. Doha (Al Thumama) winner, 1900 GMT

SEMIFINALS Tuesday, Dec. 13 Lusail

Lusail winner vs. Al Rayyan winner, 1900 GMT

Wednesday, Dec. 14 Al Khor

Al Khor winner vs. Doha winner, 1900 GMT

THIRD PLACE Saturday, Dec. 17 Al Rayyan (Khalifa)

Semifinal losers, 1500 GMT

FINAL Sunday, Dec. 18 Lusail

Semifinal winners, 1500 GMT