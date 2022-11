CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 806 3-4 Mar 825 May 835 1-4 Jul 839 Sep 845 1-2 Dec 854 3-4 Mar 858 3-4 May 853 3-4 Jul 814 1-4 Sep 801 Dec 809 1-4 Mar 800 1-2 May 786 1-4 Jul 749 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 667 1-2 Mar 669 May 667 1-4 Jul 661 1-2 Sep 624 Dec 611 1-2 Mar 618 1-4 May 620 3-4 Jul 619 Sep 579 1-4 Dec 567 3-4 Jul 573 1-2 Dec 531 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 394 1-2 Mar 392 3-4 May 393 1-4 Jul 397 Sep 389 1-2 Dec 389 1-2 Mar 381 3-4 May 398 1-4 Jul 386 1-4 Sep 402 Jul 379 1-2 Sep 395 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1417 Mar 1422 1-4 May 1428 1-2 Jul 1430 3-4 Aug 1415 1-2 Sep 1383 Nov 1366 1-2 Jan 1368 3-4 Mar 1359 1-4 May 1355 1-4 Jul 1356 1-4 Aug 1345 1-2 Sep 1325 1-4 Nov 1314 1-2 Jan 1316 1-4 Mar 1305 3-4 May 1301 Jul 1310 1-2 Aug 1299 3-4 Sep 1279 1-2 Nov 1261 Jul 1257 Nov 1206 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 72.13 Jan 70.22 Mar 68.48 May 67.03 Jul 65.82 Aug 64.76 Sep 63.85 Oct 63.03 Dec 62.56 Jan 62.16 Mar 61.58 May 61.11 Jul 60.69 Aug 60.12 Sep 59.56 Oct 58.87 Dec 58.67 Jul 58.42 Oct 58.13 Dec 58.09 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 405.70 Jan 402.50 Mar 398.70 May 396.30 Jul 396.20 Aug 393.30 Sep 389.00 Oct 384.10 Dec 384.10 Jan 383.40 Mar 380.40 May 378.50 Jul 378.70 Aug 376.40 Sep 371.90 Oct 366.80 Dec 366.70 Jul 365.20 Oct 365.20 Dec 359.30