CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 828 1-4 Mar 848 May 858 1-4 Jul 862 1-4 Sep 869 Dec 878 1-4 Mar 881 1-4 May 875 1-2 Jul 833 3-4 Sep 820 1-2 Dec 829 Mar 820 1-4 May 806 Jul 769 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 666 3-4 Mar 669 1-4 May 667 3-4 Jul 661 1-2 Sep 626 Dec 614 1-4 Mar 621 May 623 Jul 620 Sep 580 1-4 Dec 568 1-2 Jul 574 1-4 Dec 532 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 398 Mar 395 1-4 May 396 Jul 399 3-4 Sep 392 1-4 Dec 392 1-4 Mar 384 1-2 May 401 Jul 389 Sep 404 3-4 Jul 382 1-4 Sep 398 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1457 1-4 Mar 1461 3-4 May 1467 Jul 1468 1-4 Aug 1450 1-2 Sep 1414 Nov 1397 Jan 1399 Mar 1388 3-4 May 1384 Jul 1384 Aug 1373 1-4 Sep 1353 Nov 1332 3-4 Jan 1334 1-2 Mar 1324 May 1319 1-4 Jul 1328 3-4 Aug 1318 Sep 1297 3-4 Nov 1276 1-2 Jul 1272 1-2 Nov 1221 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 76.98 Jan 74.67 Mar 72.36 May 70.43 Jul 68.79 Aug 67.45 Sep 66.29 Oct 65.32 Dec 64.74 Jan 64.24 Mar 63.56 May 62.99 Jul 62.56 Aug 61.95 Sep 61.38 Oct 60.73 Dec 60.56 Jul 60.36 Oct 60.12 Dec 60.04 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 409.90 Jan 407.00 Mar 402.80 May 400.30 Jul 399.90 Aug 396.40 Sep 390.90 Oct 384.90 Dec 384.70 Jan 383.80 Mar 380.60 May 378.70 Jul 378.90 Aug 376.70 Sep 372.50 Oct 367.30 Dec 367.10 Jul 365.60 Oct 365.60 Dec 359.70