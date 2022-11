CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 818 1-2 Mar 838 1-4 May 849 1-4 Jul 854 Sep 861 1-4 Dec 870 3-4 Mar 874 1-2 May 869 1-2 Jul 829 1-4 Sep 815 3-4 Dec 824 1-2 Mar 815 3-4 May 801 1-2 Jul 764 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 657 1-4 Mar 659 1-4 May 658 1-2 Jul 653 3-4 Sep 619 Dec 607 1-4 Mar 614 May 616 1-4 Jul 613 1-2 Sep 573 3-4 Dec 563 3-4 Jul 569 1-2 Dec 530 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 394 1-4 Mar 395 1-4 May 397 1-2 Jul 401 Sep 393 1-2 Dec 393 1-2 Mar 385 3-4 May 402 1-4 Jul 390 1-4 Sep 406 Jul 383 1-2 Sep 399 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1441 3-4 Jan 1440 1-2 Mar 1444 3-4 May 1451 Jul 1452 1-4 Aug 1436 Sep 1400 Nov 1382 1-4 Jan 1384 Mar 1373 1-2 May 1368 3-4 Jul 1369 1-4 Aug 1358 1-2 Sep 1338 1-4 Nov 1320 3-4 Jul 1316 3-4 Nov 1266 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 76.28 Jan 73.88 Mar 71.69 May 69.83 Jul 68.19 Aug 66.89 Sep 65.78 Oct 64.81 Dec 64.23 Jan 63.73 Mar 63.05 May 62.50 Jul 62.09 Aug 61.44 Sep 60.89 Oct 60.27 Dec 60.09 Jul 59.89 Oct 59.67 Dec 59.58 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 406.00 Jan 402.20 Mar 398.10 May 396.00 Jul 396.20 Aug 393.10 Sep 387.80 Oct 382.40 Dec 382.20 Jan 381.20 Mar 378.00 May 376.10 Jul 376.30 Aug 374.10 Sep 369.90 Oct 364.70 Dec 364.50 Jul 363.00 Oct 363.00 Dec 357.10