CARDIFF, Wales (AP) — Wales has beaten Argentina 20-13 in a rugby test at Principality Stadium.

Wales 20 (Taulupe Faletau, Tomos Williams tries; Gareth Anscombe 2 conversions, penalty, Rhys Priestland penalty), Argentina 13 (Nahuel Tetaz Chaparro try; Emiliano Boffelli conversion, 2 penalties). HT: 10-6