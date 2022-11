LONDON (AP) — England has beaten Japan 52-13 in a rugby test at Twickenham.

England 52 (Guy Porter 2, Marcus Smith 2, Freddie Steward, Ellis Genge tries; penalty try; Owen Farrell 6 conversions, penalty), Japan 13 (Naito Saito try; Takuya Yamasawa 2 penalties, Seungsin Lee conversion). HT: 24-6