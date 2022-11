DUBLIN (AP) — Ireland has beaten Fiji 35-17 in a rugby test at Lansdowne Road.

___

Ireland 35 (Nick Timoney 2, Robert Baloucoune, Mack Hansen, Cian Healy tries; Joey Carbery 3 conversions, Jack Crowley 2 conversions), Fiji 17 (Kalaveti Ravouvou, Simione Kuruvoli tries; Teti Tala conversion, penalty, Ben Volavola conversion). HT: 21-10