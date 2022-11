FLORENCE, Italy (AP) — Italy has beaten Australia 28-27 in a rugby test at Stadio Artemio Franchi.

___

Italy 28 (Ange Capuozzo 2, Pierre Bruno tries; Tommaso Allan 2 conversions, 2 penalties, Edoardo Padovani penalty), Australia 27 (Tom Wright, Fraser McReight, Tom Robertson, Caderyn Neville tries; Noah Lolesio 2 conversions, penalty). HT: 17-8