CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 813 3-4 Mar 835 1-4 May 846 1-2 Jul 852 1-2 Sep 860 1-4 Dec 870 1-4 Mar 874 1-4 May 869 1-2 Jul 829 Sep 815 1-2 Dec 822 1-4 Mar 813 1-2 May 799 1-4 Jul 762 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 658 Mar 663 May 662 3-4 Jul 658 1-4 Sep 622 Dec 609 3-4 Mar 616 1-2 May 618 3-4 Jul 616 3-4 Sep 574 3-4 Dec 564 3-4 Jul 570 1-2 Dec 531 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 387 Mar 387 1-2 May 389 3-4 Jul 392 3-4 Sep 385 1-4 Dec 385 1-4 Mar 377 1-2 May 394 Jul 382 Sep 397 3-4 Jul 375 1-4 Sep 391 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1455 1-2 Jan 1450 Mar 1453 3-4 May 1459 1-4 Jul 1460 Aug 1443 Sep 1405 1-4 Nov 1387 1-4 Jan 1389 1-4 Mar 1379 May 1374 Jul 1374 1-4 Aug 1363 1-2 Sep 1343 1-4 Nov 1326 3-4 Jul 1322 3-4 Nov 1273 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 76.97 Jan 74.54 Mar 72.38 May 70.52 Jul 68.85 Aug 67.50 Sep 66.34 Oct 65.32 Dec 64.67 Jan 64.12 Mar 63.41 May 62.87 Jul 62.49 Aug 61.84 Sep 61.29 Oct 60.73 Dec 60.56 Jul 60.36 Oct 60.21 Dec 60.06 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 407.40 Jan 403.60 Mar 398.50 May 396.00 Jul 395.80 Aug 392.40 Sep 386.70 Oct 380.00 Dec 379.60 Jan 378.60 Mar 375.50 May 374.00 Jul 374.20 Aug 372.00 Sep 367.80 Oct 362.70 Dec 362.60 Jul 361.10 Oct 361.10 Dec 355.20