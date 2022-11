CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 803 1-2 Mar 825 3-4 May 837 Jul 843 1-4 Sep 851 Dec 861 1-4 Mar 865 1-2 May 860 3-4 Jul 820 1-4 Sep 806 1-2 Dec 813 1-4 Mar 804 1-2 May 790 1-4 Jul 753 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 653 1-4 Mar 659 1-2 May 659 1-2 Jul 655 1-4 Sep 619 1-4 Dec 607 3-4 Mar 614 1-2 May 616 1-2 Jul 614 1-4 Sep 574 1-2 Dec 564 1-2 Jul 570 1-4 Dec 530 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 378 1-4 Mar 378 3-4 May 381 Jul 383 3-4 Sep 376 1-4 Dec 376 1-4 Mar 368 1-2 May 385 Jul 373 Sep 388 3-4 Jul 366 1-4 Sep 382 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1430 1-2 Jan 1423 Mar 1428 May 1434 1-4 Jul 1435 3-4 Aug 1419 3-4 Sep 1383 1-4 Nov 1365 Jan 1367 1-4 Mar 1359 May 1355 1-4 Jul 1356 1-4 Aug 1345 1-2 Sep 1325 1-4 Nov 1314 Jul 1310 Nov 1266 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 76.09 Jan 73.63 Mar 71.36 May 69.45 Jul 67.76 Aug 66.43 Sep 65.30 Oct 64.30 Dec 63.64 Jan 63.12 Mar 62.47 May 61.99 Jul 61.63 Aug 60.98 Sep 60.43 Oct 59.94 Dec 59.79 Jul 59.59 Oct 59.44 Dec 59.31 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 404.10 Jan 400.40 Mar 395.30 May 392.80 Jul 392.50 Aug 388.90 Sep 383.00 Oct 376.50 Dec 376.00 Jan 375.10 Mar 372.00 May 370.60 Jul 370.90 Aug 368.80 Sep 365.20 Oct 360.20 Dec 360.10 Jul 358.60 Oct 358.60 Dec 352.70