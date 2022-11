CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 827 3-4 Mar 847 1-2 May 858 Jul 862 3-4 Sep 869 1-2 Dec 878 Mar 880 May 872 3-4 Jul 831 3-4 Sep 818 Dec 824 3-4 Mar 816 May 801 3-4 Jul 765 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 667 1-2 Mar 673 3-4 May 673 3-4 Jul 669 3-4 Sep 631 1-2 Dec 619 1-4 Mar 626 1-2 May 628 3-4 Jul 625 3-4 Sep 579 Dec 568 Jul 573 3-4 Dec 532 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 380 3-4 Mar 382 1-4 May 385 Jul 387 1-2 Sep 380 Dec 380 Mar 372 1-4 May 388 3-4 Jul 376 3-4 Sep 392 1-2 Jul 370 Sep 385 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1444 Jan 1446 1-2 Mar 1453 1-4 May 1459 3-4 Jul 1461 1-2 Aug 1445 Sep 1407 1-4 Nov 1388 1-4 Jan 1390 1-4 Mar 1381 1-2 May 1376 3-4 Jul 1377 3-4 Aug 1367 Sep 1346 3-4 Nov 1336 1-4 Jul 1332 1-4 Nov 1288 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 75.03 Jan 72.68 Mar 70.74 May 69.07 Jul 67.57 Aug 66.42 Sep 65.41 Oct 64.50 Dec 63.90 Jan 63.43 Mar 62.84 May 62.39 Jul 62.03 Aug 61.38 Sep 60.81 Oct 60.30 Dec 60.13 Jul 59.98 Oct 59.83 Dec 59.70 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 419.30 Jan 413.70 Mar 406.40 May 402.50 Jul 401.50 Aug 397.20 Sep 391.00 Oct 384.10 Dec 383.30 Jan 382.20 Mar 379.00 May 377.50 Jul 377.90 Aug 375.50 Sep 370.20 Oct 364.70 Dec 364.60 Jul 358.70 Oct 358.70 Dec 352.80