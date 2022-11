CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 845 3-4 Mar 864 May 874 1-4 Jul 879 Sep 885 1-2 Dec 893 1-4 Mar 894 3-4 May 887 Jul 843 Sep 828 1-2 Dec 835 1-4 Mar 826 1-2 May 812 1-4 Jul 765 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 675 3-4 Mar 681 1-2 May 682 Jul 677 1-4 Sep 636 3-4 Dec 623 1-2 Mar 630 1-4 May 632 1-2 Jul 629 3-4 Sep 581 Dec 569 3-4 Jul 575 1-2 Dec 534 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 385 1-4 Mar 385 1-2 May 386 3-4 Jul 387 3-4 Sep 380 1-4 Dec 380 1-4 Mar 372 1-2 May 389 Jul 377 Sep 392 3-4 Jul 370 1-4 Sep 386 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1440 Jan 1450 1-4 Mar 1458 May 1465 1-2 Jul 1468 1-4 Aug 1450 1-4 Sep 1411 1-4 Nov 1391 3-4 Jan 1393 3-4 Mar 1385 1-4 May 1380 1-2 Jul 1381 1-2 Aug 1370 3-4 Sep 1350 1-2 Nov 1338 1-2 Jul 1334 1-2 Nov 1288 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 76.33 Jan 73.90 Mar 71.89 May 70.19 Jul 68.68 Aug 67.52 Sep 66.49 Oct 65.56 Dec 64.95 Jan 64.47 Mar 63.86 May 63.41 Jul 63.06 Aug 62.43 Sep 61.86 Oct 61.34 Dec 61.17 Jul 61.02 Oct 60.87 Dec 60.74 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 419.00 Jan 412.90 Mar 404.30 May 400.10 Jul 399.10 Aug 395.10 Sep 389.30 Oct 382.40 Dec 382.00 Jan 381.20 Mar 378.10 May 376.50 Jul 376.80 Aug 374.50 Sep 369.90 Oct 365.50 Dec 365.20 Jul 359.30 Oct 359.30 Dec 353.30