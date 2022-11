LONDON (AP) — Argentina has beaten England 30-29 in a rugby test at Twickenham.

Argentina 30 (Emiliano Boffelli, Santiago Carreras tries; Boffelli conversion, 6 penalties), England 29 (Joe Cokanasiga, Jack van Poortvliet tries; Owen Farrell 2 conversions, 5 penalties). HT: 12-16