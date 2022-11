MALAGA, Spain (AP) — Tonga has beaten Spain 40-6 in a rugby test at Estadio Ciudad de Malaga.

___

Tonga 40 (Solomone Funaki 2, Samiuela Moli, William Havili, Halaleva Fifita tries; Havili 3 conversions, 2 penalties, Otumaka Mausia penalty), Spain 6 (Gonzalo Vinuesa 2 penalties). HT: 18-6