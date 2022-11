BUCHAREST, Romania (AP) — Romania has beaten Chile 30-23 in a rugby test at Stadionul National Arcul de Triumf.

___

Romania 30 (Atila Septar, Marius Simionescu, Ovidiu Cojocaru tries; Tudor Boldor 2 conversions, penalty, Vladut Popa conversion, 2 penalties), Chile 23 (Clemente Saavedra, Augusto Bohme, Matias Garafulic tries; Santiago Videla conversion, 2 penalties). HT: 20-5